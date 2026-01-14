رابطة الروم الكاثوليك تؤكد التكافل والتضامن بين أعضائها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة

عقد الجديد لرابطة الروم إجتماعه الأول في مقره في الجديدة برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي وحضور الأعضاء، حيث تم الإعلان عن توزيع المسؤوليات والمهام على الأعضاء الجدد التي كانت قد تحددت سابقًا.



بعدها تطرق المجتمعون إلى الأوضاع العامة في البلاد وتوقفوا عند الأوضاع الإقتصادية الضاغطة التي يعاني منها أبناء الطائفة كما سائر أبناء الوطن.



وفي نهاية الإجتماع أصدر المجتمعون بيانًا هنأوا فيه رئيس الجمهورية بانتهاء العام الأول من ولايته وتوقفوا عند "الإنجازات التي تحققت في العام الأول من الولاية وأبرزها إعادة الدولة إلى الدولة".



وشدد البيان على "ضرورة التكافل والتضامن في ما بين أعضاء المجتمع وتعميم ثقافة المحبة والتسامح والسلام على إعتبار أن لا يقوم إلا بالحوار والشراكة".



وفي الختام "وضعت الرابطة كل إمكاناتها المتواضعة بتصرف صاحب الغبطة ورأس الكنيسة يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم لما فيه مصلحة الطائفة".

