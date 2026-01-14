تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رابطة الروم الكاثوليك تؤكد التكافل والتضامن بين أعضائها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة

Lebanon 24
14-01-2026 | 04:25
عقد المجلس التنفيذي الجديد لرابطة الروم الكاثوليك إجتماعه الأول في مقره في الجديدة برئاسة القنصل كابي ابو رجيلي وحضور الأعضاء، حيث تم الإعلان عن توزيع المسؤوليات والمهام على الأعضاء الجدد التي كانت قد تحددت سابقًا.

بعدها تطرق المجتمعون إلى الأوضاع العامة في البلاد وتوقفوا عند الأوضاع الإقتصادية الضاغطة التي يعاني منها أبناء الطائفة كما سائر أبناء الوطن.

وفي نهاية الإجتماع أصدر المجتمعون بيانًا هنأوا فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بانتهاء العام الأول من ولايته وتوقفوا عند "الإنجازات التي تحققت في العام الأول من الولاية وأبرزها إعادة الدولة إلى الدولة".

وشدد البيان على "ضرورة التكافل والتضامن في ما بين أعضاء المجتمع وتعميم ثقافة المحبة والتسامح والسلام على إعتبار أن لبنان لا يقوم إلا بالحوار والشراكة".

وفي الختام "وضعت الرابطة كل إمكاناتها المتواضعة بتصرف صاحب الغبطة ورأس الكنيسة الكاثوليكية يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك لما فيه مصلحة الطائفة".
مواضيع ذات صلة
القنصل كابي أبو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك بالتزكية
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الروم الكاثوليك نفت خبر استقالة البطريرك العبسي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك تؤكد مواصلة التنسيق مع ترامب لحل القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي اعلنت تضامنها مع رابطة موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 12:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

العماد جوزاف عون

المجلس التنفيذي

الكاثوليكية

جوزاف عون

الكاثوليك

الجمهوري

جمهورية

