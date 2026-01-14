الدفاع المدني يرفع ركام انهيار جدار في بيت الفقس

أزالت عناصر الدفاع المدني في بلدة ـ وورشة تابعة للبلدية ركام الجدار الذي انهار مساء أمس نتيجة الامطار الغزيرة وأدى إلى انقطاع الطريق الفرعي التي تربط مع بلدة قرصيتا المجاورة.وشكرت البلدية في بيان عناصر الدفاع "الذين اندفعوا لرفع الضرر عن المواطنين"، لافتة إلى أنه "لم تُسجَّل خلال أيّ حالات طوفان أو خروج للمياه عن مجاريها وذلك بفضل أعمال الصيانة والتنظيف الدورية التي قامت بها البلدية العام ثلاث مرات متتالية"، مضيفة أنه "إنطلاقاً من حرص البلدية على السلامة العامة وحماية الممتلكات والطرقات، نهيب بجميع المواطنين الكرام الإلتزام بعدم رمي النفايات، ولا سيما قناني البلاستيك وعبوات العصير وأكياس البطاطا، في مجاري المياه والأقنية، لما يسببه ذلك من إنسداد خطر قد يؤدي إلى أضرار جسيمة"، مؤكدة أنّ "أي مخالفة سوف تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء".