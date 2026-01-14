مرقص: تلفزيون لبنان يعود إلى الضوء بفضل حماية أرشيفه ورقمنته

أكد وزير الاعلام المحامي د. في كلمة ألقاها في احتفال اعلان ترشيح أرشيف "تلفزيون " لسجل ذاكرة العالم في حضور رئيس الجمهورية أن "حماية الارشيف ماديا ورقمنته وحسن الاستفادة منه شكلت مبتغانا، بقدر ما شكلت ادارة تلفزيون لبنان التي توليتها بصورة يومية في الاشهر الخمسة الاولى هاجسنا، الى ان نجحت حكومة الاولى في تعيين اول مجلس ادارة منذ العام 1999 اي منذ 26 عاما".ولفت إلى " نقلة نوعية على شاشة تلفزيون لبنان صوتا وصورة رغم الجهود الكثيرة المطلوبة المتبقية، ورغم التحديات والصعوبات العديدة، والامكانات اللوجستية المتواضعة"، وقال:" هذا التلفزيون عاد الى الضوء، وسيعود الى الاشعاع كما أردتموه فخامة الرئيس، بفضل رئيسة مجلس الادارة والمجلس والادارة التنفيذية، وبسواعد العاملين فيه".