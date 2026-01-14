تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص: تلفزيون لبنان يعود إلى الضوء بفضل حماية أرشيفه ورقمنته

Lebanon 24
14-01-2026 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1468405-639039900948041110.png
Doc-P-1468405-639039900948041110.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في كلمة ألقاها في احتفال اعلان ترشيح أرشيف "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "حماية الارشيف ماديا ورقمنته وحسن الاستفادة منه شكلت مبتغانا، بقدر ما شكلت ادارة تلفزيون لبنان التي توليتها بصورة يومية في الاشهر الخمسة الاولى هاجسنا، الى ان نجحت حكومة العهد الاولى في تعيين اول مجلس ادارة منذ العام  1999 اي منذ 26 عاما".

ولفت إلى " نقلة نوعية على شاشة تلفزيون لبنان صوتا وصورة رغم الجهود الكثيرة  المطلوبة المتبقية، ورغم التحديات والصعوبات  العديدة، والامكانات اللوجستية المتواضعة"، وقال:" هذا التلفزيون عاد الى الضوء، وسيعود الى الاشعاع كما أردتموه فخامة الرئيس، بفضل رئيسة مجلس الادارة  والمجلس والادارة التنفيذية، وبسواعد العاملين فيه".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص وعيسى يبحثان تطوير "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان" لمواكبة التحديات
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان كنز وطني يستحق التقدير
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ وارثنا الثقافيّ يستحقّ التقدير
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يتحفّظ على "الفجوة المالية" ويؤكد حماية المودعين
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:16 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

جوزاف عون

بول مرقص

العهد ال

الجمهوري

جمهورية

لبنان

العهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-01-14
Lebanon24
07:09 | 2026-01-14
Lebanon24
06:56 | 2026-01-14
Lebanon24
06:53 | 2026-01-14
Lebanon24
06:52 | 2026-01-14
Lebanon24
06:43 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24