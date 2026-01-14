الرئيس عون: أرشيف تلفزيون لبنان كنز وطني يستحق التقدير

قال رئيس الجمهورية من حفل ترشيح تلفزيون لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو "نشهد اليوم نهوض تلفزيون لبنان وعودته إلى موقعه الطبيعيّ في الساحة الطبيعيّة ونحن في بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان مرحلة استعادة الثقة".وأكد أن "أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ وارثنا الثقافيّ يستحقّ التقدير".وأشار الى "أن تلفزيون لبنان هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنيّة ومؤسساتنا العريقة ستبقى شاهدة على نهوض هذا الوطن فحافظوا على تلفزيون لبنان".