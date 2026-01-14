عطية يتابع استقصاء المخالفات في محافظة النبطية ويكلف لجنة تفتيشية بالتحقيق

اطلع المركزي على استقصاء المعلومات الذي أعدته المفتشية العامة المختصة في التفتيش المركزي بشأن المخالفات المنسوبة لموظف في دائرة مساحة في ، وشكل لجنة تفتيشية برئاسة وعضوية مفتشين مختصين للتحقيق بالموضوع، وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المسلكية والقانونية المناسبة .



وأعطيت اللجنة المذكورة مهلة شهر واحد لإنجاز مهمتها ورفع تقرير إلى رئيس التفتيش المركزي بالنتيجة. (الوكالة الوطنية)

