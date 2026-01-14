وقفة احتجاجية في بعلبك لموظفي العدلية بسبب ضعف الأجور والمعاشات

نفذ موظفو قصر العدل في وقفة احتجاجية أعلنوار خلالها اعتكافهم عن العمل بسبب "تدني رواتبهم، حيث لا يتجاوز أساس الراتب 20 دولارًا، كما أن المعاش التقاعدي ضئيل لا يكفي لتأمين أبسط مقومات الحياة".وأكد الموظفون أنهم "يشترون المازوت على نفقتهم الخاطة منذ بداية فصل الشتاء، وكذلك القرطاسية والمستلزمات المكتبية الأخرى".