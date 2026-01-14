تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قطاع النقل البري يرفع الصوت: الاعتصامات والتظاهرات السلمية قادمة

Lebanon 24
14-01-2026 | 05:37
A-
A+

Doc-P-1468417-639039912129486882.webp
Doc-P-1468417-639039912129486882.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، انه "انطلاقا من الواقع الصعب الذي يمر به قطاع النقل البري، وما يعانيه العاملون فيه من أزمات متراكمة نتيجة السياسات الخاطئة وغياب المعالجات الجدية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين ممثلي القطاع، والتي أكدت ضرورة توحيد الجهود وتنظيم الصفوف دفاعا عن الحقوق المشروعة، وصونا لكرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، عقدت الاتحادات والنقابات اجتماعا موسعا برئاسة بسام طليس، في حضور رؤساء النقابات وممثلي العاملين في القطاع، خصص لمناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع النقل البري والظروف المهنية والمعيشية القاسية التي يعانيها العاملون فيه، نتيجة تراكم الأزمات وارتفاع كلفة التشغيل وغياب الدعم وتفشي المخالفات وعدم تطبيق القوانين والأنظمة المرعية".

وسأل المجتمعون في بيان، رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، مذكرين اياه بأن "الاتفاق الذي عقد معه في حضور عدد من الوزراء المعنيين والمتضمن بنود مهمة لحماية قطاع النقل البري الشرعي العمومي والعاملين فيه، لم ينفذ حتى تاريخه، على الرغم من أنه لا يحمل الخزينة اللبنانية أي أعباء مالية، بل يسهم في الحد من الفوضى وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".

وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بـ"الإفراج الفوري عن خطة النقل الموجودة في رئاسة الحكومة منذ العام 2011، وطرحها للنقاش والتعديل حيث يلزم، لضمان انتظام عمل قطاع النقل البري ووضعه على مسار الإصلاح الحقيقي"، وشددوا على "ضرورة تحديد موقع وحصة قطاع النقل البري (الشرعي) العمومي ضمن خطة الإصلاح والإنقاذ"، مؤكدين أن "استمراره مهم وضروري، وأن تجاهله يعكس تهميشا غير مقبول لركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني".

واستنكروا "غض نظر الجهات المعنية بتطبيق قانون السير عن السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة، واللوحات المزورة والمكررة والسائقين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى تفشي ظاهرتي التوكتوك والدراجات النارية العاملة على نقل الركاب، معتبرين هذا التجاهل تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع وانتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة المرعية".

وناشدوا وزير العمل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "إيلاء معاناة السائقين الاهتمام الكامل، ومعالجة أوضاعهم ومعاملاتهم في الضمان الاجتماعي"، وأكدوا "ضرورة إعطاء ملف الشاحنات العاملة في المرافئ الأولوية القصوى، وضمان حمايتها وتنظيم عملها وفق القوانين والأنظمة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق انتظام العمل"، داعين الى "تنظيم عمل الشركة الخاصة العاملة على حافلات النقل المشترك، والتحقق من التزامها والتزام سائقيها بدفتر شروط المناقصات، بما يشمل الخطوط المعتمدة والتعرفة المحددة، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تخل بالنظام والمنافسة المشروعة". 

وشددوا على "أهمية وضع خطة عاجلة و شاملة لإنقاذ قطاع النقل البري، تأخذ بعين الاعتبار أوضاع السائقين والعاملين وارتفاع كلفة التشغيل وغياب الدعم، وتضمن استمرارية العمل بكرامة وعدالة"، واكدوا "ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة بشكل صارم، ومنع أي تعديات أو مخالفات، وتنظيم القطاع بما يحقق العدالة والمنافسة الشريفة مع رفض أي قرارات تتخذ من دون التشاور مع ممثلي القطاع".

وحيوا "عناصر القوى الأمنية اللبنانية، ضباط ورتباء وأفراد"، مثمنين "جهودهم في ظل الأزمات التي يمر بلدنا إن كانت إقتصادية أو أمنية، ودعوهم الى الوقوف وتقدير الظروف الصعبة للسائقين العموميين على  الطرق كافة"، مؤكدين دعوة الحكومة الى "إيلاء أوضاعهم المطلبية الأولوية للقيام بواجبهم دون الحاجة للإنخراط في سوق العمل قسرا"، وقرروا، وتحت سقف الدستور والقانون، "إعلان التحرك عبر الاعتصامات والتظاهرات السلمية والمنظمة وتفويض الزميل بسام طليس تحديد المواعيد المناسبة، وإجراء الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لمتابعة هذا الملف حتى تحقيق الأهداف المرجوة".

وختاما حمل المجتمعون "الجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع"، مؤكدين "استمرارهم في الدفاع عن حقوق العاملين ومستقبل قطاع النقل البري في لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاناة أصحاب المحطات والمواقف المتوجب اتخاذها على طاولة رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الأمين العام يدعم التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق في إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تظاهرات حاشدة في عدن ترفع شعارات تطالب بانفصال جنوب اليمن (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الاقتصاد الوطني

المدير العام

مجلس الوزراء

صندوق الوطني

نواف سلام

اللبنانية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-01-14
Lebanon24
07:09 | 2026-01-14
Lebanon24
06:56 | 2026-01-14
Lebanon24
06:53 | 2026-01-14
Lebanon24
06:52 | 2026-01-14
Lebanon24
06:43 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24