تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الصناعة يطلع النواب على خطة تطوير القطاع الصناعي والاقتصادي

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:00
A-
A+

Doc-P-1468420-639039916453343360.webp
Doc-P-1468420-639039916453343360.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني، في حضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والأعضاء النواب.

وقال البستاني بعد الجلسة :"إن اللجنة اجتمعت واستضافت وزير الصناعة، وكان الاجتماع تفصيليًا، حيث جرى البحث في عمل الوزارة"، مثنيًا على أداء الوزير.

وأشار إلى أنه "عند تشكيل الحكومة كانت هناك مشاكل وسوء إدارة في وزارة الصناعة، إلا أن الوزير عيسى الخوري أجرى تنظيما جديدا في التعيينات"، وشدد على" أهمية المناطق الاقتصادية والصناعية، وقد لاقى هذا الطرح تجاوبًا من أعضاء اللجنة".

ولفت إلى أن "النقاش تناول موضوع الرؤية الاقتصادية"، موضحا أنه "عند تسلّم الحكومة مهامها كانت هناك خطة "ماكنزي"، وقد بدأت اللجنة بإعادة هيكلتها، إذ باتت اليوم عدة هيئات تعمل على الرؤية الاقتصادية"،  وطالب" بتوحيد هذه الرؤية، وهو ما تجاوب معه الوزير".

وأضاف:" أن اللجنة طلبت عقد خلوة لتحديد النقاط التي تساعد الصناعة وتلك التي تعرقلها"، مؤكدا" تسجيل ملاحظة أساسية مفادها أنه لا يمكن تحقيق نهوض صناعي من دون إعطاء حقوق المودعين".

من جهته، شكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري النائب البستاني وأعضاء اللجنة،  وقال أن الجلسة" تطرقت إلى نقاط أساسية وشهدت حوارا حول قضايا تهم المواطنين والقطاع الصناعي". وأوضح أن "مشروع المكننة يُفترض إنجازه في أواخر شهر آذار، ما سيساهم في تحسين الإنتاجية وتسهيل معاملات الصناعيين."

وأشار إلى "البحث في موضوع المدن الصناعية وتطويرها، إضافة إلى دعم الصناعيين على صعيد التصدير من خلال دراسة باشرت بها الوزارة، على أن تُنجز خلال شهرين أو ثلاثة".

وختم بالتأكيد أن "القطاعين الصناعي والزراعي يشكّلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويجب إعطاؤهما الأولوية في أي خطة اقتصادية مقبلة". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لحوارات السراي : أثبت القطاع الصناعي أنه مقاوم
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة من الرياض: القطاع الصناعي "مقاوم" ولبنان عاد إلى الحضن العربي
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري: كان هناك تعاطٍ تاريخي مع الصناعة بأن شعبنا لم يكن صناعيّ في حين أن عائلاتنا صناعية ومهنية وللأسف كان القطاع مُحيّد
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 14:16:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاقتصاد الوطني

الوكالة الوطنية

وزارة الصناعة

أعضاء اللجنة

وزير الصناعة

البستاني

من جهته

الخوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:34 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-01-14
Lebanon24
07:09 | 2026-01-14
Lebanon24
06:56 | 2026-01-14
Lebanon24
06:53 | 2026-01-14
Lebanon24
06:52 | 2026-01-14
Lebanon24
06:43 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24