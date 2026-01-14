"الجامعة اللبنانية" بحاجة للتعاقد مع هؤلاء الأساتذة

اعلنت رئاسة حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:"MatièresAnnéeCoursT.P.FrançaisFrançais1- Pharmacie Galénique3ème36H2- Pharmacie Industrielle4ème30H24Hالمستندات المطلوبة:· صورة عن إخراج القيد أو الهوية· صورة شمسية· شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها· الشهادات الجامعية ومعادلتهاشهادات الاختصاص (إن وجدت)·إفادة بسنوات الخبرة· إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنةتقدم الطلبات في كلية الصيدلة – الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا".