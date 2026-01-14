تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"الجامعة اللبنانية" بحاجة للتعاقد مع هؤلاء الأساتذة
Lebanon 24
14-01-2026
|
06:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت رئاسة
الجامعة اللبنانية
حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في
كلية الصيدلة
للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:
"Matières
Année
Cours
T.P.
Français
Français
1- Pharmacie Galénique
3ème
36H
2- Pharmacie Industrielle
4ème
30H
24H
المستندات المطلوبة:
السيرة الذاتية
· صورة عن إخراج القيد أو الهوية
· صورة شمسية
· شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
· الشهادات الجامعية ومعادلتها
شهادات الاختصاص (إن وجدت)
·إفادة بسنوات الخبرة
· إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنة
تقدم الطلبات في كلية الصيدلة –
مدينة رفيق الحريري
الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا".
Advertisement
