لودريان أطلع سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش

استقبل الدكتور نواف سلام المبعوث الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق ، يرافقه السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، أطلع لودريان الرئيس سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في في 5 آذار، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

وكان سلام استقبل في السرايا وفدا من رابطة الاساتذة المتعاقدين في الذي تحدث باسمهم منصور طوق فقال بعد اللقاء:"عرضنا مع ملف التفرغ ،وابلغنا دولته ان الاجواء ايجابية ووعدنا بان يطرح الملف في اقرب وقت في جلسة لاقراره، ونتيجة هذا اللقاء قررنا التريث في الإضراب بانتظار الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، ولكن في حال تبدلت الاجواء الإيجابية سيتغير موقفنا وسننفذ الاضراب الذي كنا في طور تنفيذه، ونحن سننقل نتائج الاجتماع مع الرئيس سلام الى زملائنا الذين هم في النهاية من يقرر".



بعد ذلك استقبل رئيس الحكومة وفدا من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الرابطة ايمن ماجد الذي قال:"بحثنا مع الرئيس سلام مطالب الجامعة اللبنانية وسلمناه كتاب يتضمن مطالبنا، وطالب الوفد بزيادة الضعفين الذي يتقاضاه كل موظفي القطاع العام لأننا فقط نتقاضى ١١ ضعفا منذ العام 2023تاريخ صدور المرسوم."