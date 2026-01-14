تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لودريان أطلع سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
Lebanon 24
14-01-2026
|
06:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام المبعوث الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق
جان إيف لودريان
، يرافقه السفير الفرنسي في
بيروت
هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، أطلع لودريان الرئيس سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في
باريس
في 5 آذار، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.
وكان سلام استقبل
صباح اليوم
في السرايا وفدا من رابطة الاساتذة المتعاقدين في
الجامعة اللبنانية
الذي تحدث باسمهم منصور طوق فقال بعد اللقاء:"عرضنا مع
دولة الرئيس
ملف التفرغ
في الجامعة
اللبنانية
،وابلغنا دولته ان الاجواء ايجابية ووعدنا بان يطرح الملف في اقرب وقت في جلسة
مجلس الوزراء
لاقراره، ونتيجة هذا اللقاء قررنا التريث في الإضراب بانتظار الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، ولكن في حال تبدلت الاجواء الإيجابية سيتغير موقفنا وسننفذ الاضراب الذي كنا في طور تنفيذه، ونحن سننقل نتائج الاجتماع مع الرئيس سلام الى زملائنا الذين هم في النهاية من يقرر".
بعد ذلك استقبل رئيس الحكومة وفدا من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الرابطة ايمن ماجد الذي قال:"بحثنا مع الرئيس سلام مطالب الجامعة اللبنانية وسلمناه كتاب يتضمن مطالبنا، وطالب الوفد بزيادة الضعفين الذي يتقاضاه كل موظفي القطاع العام لأننا فقط نتقاضى ١١ ضعفا منذ العام 2023تاريخ صدور المرسوم."
عملية أمنية في صيدا.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
عملية أمنية في صيدا.. ماذا حصل؟
12:31 | 2026-01-14
14/01/2026 12:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الكهرباء" و "الفيول".. إليكم ما قالته وزارة الطاقة
Lebanon 24
عن "الكهرباء" و "الفيول".. إليكم ما قالته وزارة الطاقة
12:26 | 2026-01-14
14/01/2026 12:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء أميركي يطال لبنان.. هذا ما تقرر مؤخراً
Lebanon 24
إجراء أميركي يطال لبنان.. هذا ما تقرر مؤخراً
12:21 | 2026-01-14
14/01/2026 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد.. ماذا أعلن المساعدون القضائيون في يومهم الثاني من الاعتكاف؟
Lebanon 24
بيان جديد.. ماذا أعلن المساعدون القضائيون في يومهم الثاني من الاعتكاف؟
11:56 | 2026-01-14
14/01/2026 11:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. حملة لرفع التعديات عن "سكك الحديد"
Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. حملة لرفع التعديات عن "سكك الحديد"
11:41 | 2026-01-14
14/01/2026 11:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
