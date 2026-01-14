تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لودريان أطلع سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1468437-639039935570065386.jpg
Doc-P-1468437-639039935570065386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المبعوث الرئاسي الفرنسي، الوزير السابق جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، أطلع لودريان الرئيس سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في باريس في 5 آذار، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.
 
 
وكان سلام استقبل صباح اليوم في السرايا وفدا من رابطة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذي تحدث باسمهم منصور طوق فقال بعد اللقاء:"عرضنا مع دولة الرئيس ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية،وابلغنا دولته ان الاجواء ايجابية ووعدنا بان يطرح الملف في اقرب وقت في جلسة مجلس الوزراء لاقراره، ونتيجة هذا اللقاء قررنا التريث في الإضراب بانتظار الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، ولكن في حال تبدلت الاجواء الإيجابية سيتغير موقفنا وسننفذ الاضراب الذي كنا في طور تنفيذه، ونحن سننقل نتائج الاجتماع مع الرئيس سلام الى زملائنا الذين هم في النهاية من يقرر".

بعد ذلك استقبل رئيس الحكومة وفدا من رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الرابطة ايمن ماجد الذي قال:"بحثنا مع الرئيس سلام مطالب الجامعة اللبنانية وسلمناه كتاب يتضمن مطالبنا، وطالب الوفد بزيادة الضعفين الذي يتقاضاه كل موظفي القطاع العام لأننا فقط نتقاضى ١١ ضعفا منذ العام 2023تاريخ صدور المرسوم."
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لودريان في بيروت تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش وقلق فرنسي مما تنوي اسرائيل القيام به
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان في بيروت تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش ومجلس الوزراء يبحث سبل تحسين إدارة الموارد
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العماد هيكل التقى بن وفرحان ولودريان وسفراء الخماسية لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم دبلوماسي للبنان وملفات زيارة لودريان بين "الفجوة المالية "ومؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:41:54 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الجامعة اللبنانية

جان إيف لودريان

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

إيف لودريان

دولة الرئيس

صباح اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-01-14
Lebanon24
12:26 | 2026-01-14
Lebanon24
12:21 | 2026-01-14
Lebanon24
11:56 | 2026-01-14
Lebanon24
11:41 | 2026-01-14
Lebanon24
11:27 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24