زيارة دبلوماسية بلجيكية إلى مرفأ بيروت وجولة ميدانية على مرافقه

استقبل لمرفأ مروان النفّي، سفير أرنوت باولس، يرافقه السكرتير الأول في السفارة بيار- لويس رونار، وجرى عرض لواقع العمل في المرفأ بيروت والتحديات التشغيلية التي تواجه الإدارة في المرحلة الراهنة.



وخلال الزيارة، تسلّم النفّي دعوة رسمية من السفير لزيارة مرفأ أنتويرب–بروغ البلجيكي (Antwerp-Bruges Port)، في إطار بحث إمكانات التعاون وتبادل الخبرات، ولا سيما في ما يتعلق ببعض التجارب الإدارية والتشغيلية المعتمدة في المرافئ البلجيكية وتعزيز الشراكة المهنية بين الجانبين.



ثم قام السفير بجولة ميدانية شملت محطة الحاويات، موقع السكانير، الاهراءات والأرصفة، حيث اطّلع على سير العمليات.



وفي هذا السياق، عرض النفّي رؤية إدارته التي ترتكز أولًا على "تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات، بما يساهم في إعادة تموضع مرفأ بيروت كمرفق إقليمي محوري".

Advertisement