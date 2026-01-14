الحواط: نية واضحة لحرمان المغتربين من حقهم في التصويت

اعتبرالنائب في تصريح من مجلس النواب ان" بعض الافرقاء السياسيين لا يريدون تصويت الاغتراب اللبناني ل 128نائبا "، مذكرا بان "عددا كبيرا من النواب كانوا تقدموا باقتراح قانون حول تصويت المغتربين، وقدم بصفة معجل مكرر الا ان رئيس مجلس النواب نبيه لم يدرجه على اول جلسة للهيئة العامة".واشار الى ان "النظام الداخلي واضح ، واليوم تبحث والداخلية مشروع القانون الذي احالته الحكومة"، مشددًا على" وجود مخالفة ونية واضحة لحرمان المغتربين من المشاركة في العملية ".