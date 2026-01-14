تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحواط: نية واضحة لحرمان المغتربين من حقهم في التصويت

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:37
اعتبرالنائب زياد الحواط في تصريح من مجلس النواب ان" بعض الافرقاء السياسيين لا يريدون تصويت الاغتراب اللبناني ل 128نائبا "، مذكرا بان "عددا كبيرا من النواب  كانوا تقدموا باقتراح قانون حول تصويت المغتربين، وقدم بصفة معجل مكرر  الا ان رئيس مجلس النواب نبيه  بري لم يدرجه على اول جلسة للهيئة العامة".

 واشار الى ان "النظام الداخلي واضح ، واليوم تبحث لجنة الدفاع والداخلية مشروع القانون الذي احالته الحكومة"، مشددًا على" وجود مخالفة ونية واضحة لحرمان المغتربين من المشاركة في العملية الانتخابية".
 
مواضيع ذات صلة
جعجع: إذا لم تنجح مساعينا لإعطاء الحق للمغتربين في الانتخاب حيث هم أطلب من المغتربين التوجه إلى لبنان يوم الانتخاب للتصويت وتصحيح المسار القائم حالياً
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للمغتربين: ترتكب بحقكم جرائم كثيرة فلا تصدقوا ما يقال ومن الواضح أن رئيس المجلس النيابي لا يريد أن يصوت المغترب في البلد الذي يتواجد فيه
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من أوتاوا: تصويت المغتربين جزء من المعركة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24

