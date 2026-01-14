تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق في بلدة غرزوز

Lebanon 24
14-01-2026 | 06:56
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: 

"عند الساعة  الاولى من بعد منتصف الليل، أنقذت عناصر الدفاع المدني عائلة لبنانية مؤلفة من الوالدين وطفلين، بعد أن أخمدت حريقًا  اندلع داخل منزلهم في الطبقة الأرضية من مبنى سكني في بلدة غرزوز. وقد تعرّضت الأم والطفلين لضيق في التنفّس، بسبب انتشار الدخان الناتج عن الحريق، فعملت عناصر الدفاع المدني على نقلهم الى المستشفى، بعد تقديم الإسعافات الضرورية لهم فيما أصيب الأب بحروق في اليدين والرجلين  وتم نقله بواسطة جهات أخرى الى أحد المستشفيات".
 
