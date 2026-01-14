تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بلدية سير ـ الضنية: الأعمال مستمرة لفتح الطرق ومجاري مياه الأمطار

Lebanon 24
14-01-2026 | 07:23
Doc-P-1468466-639039974484786815.jpg
أعلنت بلدية سير ـ الضنية، في بيان، أنه "في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات تحسباً للظروف الجوية السائدة، تعمل لجنة الأشغال منذ فترة دؤوبة على فتح جميع مجاري المياه في البلدة، وتسليك قنوات التصريف لمنع تجمع المياه وضمان انسيابها بشكل سليم خلال هطول الأمطار، وقد تم فتح بعض المجاري بالكامل، بينما لا تزال الأعمال قائمة لاستكمال فتح البعض الآخر".
وأضاف البيان أن البلدية تودّ "إحاطة السكان علماً أنّ اللجنة قامت بردم بعض الحفر الموجودة على الطريق، كإجراء طارئ وموقت لتسهيل حركة الآليات ومنع وقوع حوادث، على أن تتم المعالجة النهائية فور استقرار الأحوال الجوية، وقد تمّ التعامل الفوري مع إنزلاق التربة في بعض الأحياء نتيجة الأمطار الغزيرة، حيث تمّ تأمين الطريق وإزالة الردم لضمان إستمرارية حركة المرور".
وأكدت البلدية "إلتزامها الكامل بالبقاء على أتم الجهوزية للتعامل الفوري مع أي طارئ خلال العاصفة أو تبدّل الأحوال الجوية، ضماناً لسلامة المواطنين".
