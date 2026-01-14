بعد اجتماع ترأسه الرئيس عون.. اتفاق على عقد مؤتمر دعم الجيش في باريس في آذار المقبل

من المقرر ان تستضيف في شهر آذار المقبل، مؤتمر دعم وقوى الامن الداخلي، على ان يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ترأس قبل ظهر اليوم اجتماعاً في ، صدر على اثره البيان التالي الذي تلته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين:

"ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر ، حضره مستشار السعودي الامير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، والسفير في ميشال عيسى، وسفراء: وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو.

وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي ، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر آذار المقبل، على ان يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واتفق المجتمعون على اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين اوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.

