Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد اجتماع ترأسه الرئيس عون.. اتفاق على عقد مؤتمر دعم الجيش في باريس في آذار المقبل

Lebanon 24
14-01-2026 | 07:37
من المقرر ان تستضيف باريس في شهر آذار المقبل، مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، على ان يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ترأس قبل ظهر اليوم اجتماعاً في قصر بعبدا، صدر على اثره البيان التالي الذي تلته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين:
"ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره مستشار وزير الخارجية السعودي الامير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، والسفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء: السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وقطر سعود بن عبد الرحمن ال ثاني، وفرنسا هيرفيه ماغرو. 
وبحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي ، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر آذار المقبل، على ان يفتتحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
واتفق المجتمعون على اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين اوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر.
 
 
 
