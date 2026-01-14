عوده استقبل عرض مع عطية ونديم الجميل للاوضاع

إستقبل متروبوليت وتوابعها للروم المطران النائب سجيع الذي لفت الى ان الزيارة "لتقديم التهاني بالأعياد والوقوف عند خاطره وأخذ البركة. فسيدنا قامة وطنية كبيرة، عدا عن أنه قامة دينية نقتدي به باستقامة الرأي والسلوك الحسن وخصوصا رؤيته لبناء الدولة".

وقال: "تناقشنا في العديد من المواضيع، خصوصا على المستوى الوطني والطائفة والمؤسسات واستمعت إلى ملاحظاته المفيدة. فمن واجبنا أن نكون قريبين من المطران عوده أكثر على المستوى النيابي والطائفي، لأن الخبرة الكبيرة والكنز الكبير الذي يملكه يوجه ويساعد كثيرا على الآداء الحسن. وأشكره على استقباله وأنا سعيد جدا بزيارته وإن شاء الله على تواصل دائم معه".



ثم استقبل المتروبوليت عوده النائب الجميل على رأس وفد من حزب " ".

بعد الزيارة قال الجميل: "قمنا اليوم بزيارة سيادة المطران الياس عوده كوفد كتائبي من أعضاء ومناطق بيروت الأربع لتقديم التهاني بالأعياد، وتمنينا له سنة مباركة سنة سلام وصحة وعافية".

اضاف: "كانت مناسبة للتداول في كل الأوضاع التي يمر بها البلد، وخصوصا التحديات التي نعاني منها في هذه المرحلة السياسية. كما كانت مناسبة للتأكيد أنه لا لزوم أبدا لحمل السلاح غير الشرعي ولم يعد بإمكاننا موازاة السلم الأهلي مع أي موضوع آخر، لا السلم الأهلي مقابل السيادة ولا السلم الأهلي مقابل العدالة ولا السلم الأهلي مقابل عملية إعادة إعمار وغيرها. ونحن اليوم نؤكد من هذا الصرح أن أي عملية إعادة إعمار ستكون أو أي دفع مال من قبل المواطنين الذين يدفعون الضرائب للدولة، لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت مشروطة بنزع كامل السلاح حتى لا تتكرر من جديد الأزمة ولا يتكرر الدمار والقتل وكل المأساة التي مررنا بها في الماضي، ولكي نتمكن من بناء مستقبل نكون جميعنا فيه شركاء دون أن يدفع أي فريق لبناني في كل مرة فاتورة".

