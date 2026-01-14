بعد إشكال وإصابة 3 مواطنين... مداهمات للجيش في بلدة الهيشة

صدر عن البيان الآتي:



على أثر إشكال تخلله إطلاق نار وإصابة ٣ مواطنين في بلدة الهيشة - بتاريخ ١٣ /١ /٢٠٢٦، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في البلدة، وأوقفت المواطن (م.ح.) لمشاركته في الإشكال وحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها، بالإضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

