وصول رئيس الحكومة الاردنيّ إلى بيروت

وصل جعفر حسان الى مبنى كبار الزوار في ، حيث استقبله على أرض رئيس الحكومة ، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وسفير الاردن لدى الحديد وسفيرة لدى الاردن بريجيت طوق.

Advertisement