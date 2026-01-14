سليمان: كنّا وسنبقى صوت الاعتدال والتقارب

صدر عن النائب البيان الآتي :



"دأبت بعض المواقع الإخبارية وبعض الشخصيات على زجّ اسمنا ضمن تحالفات ولوائح انتخابية معيّنة.



يهمّنا أن نوضح لأهلنا أننا، كما كنّا وسنبقى، صوت الاعتدال والتقارب، نعبّر عنهم ونفتخر بعمقنا العربي، وانتمائنا الوطني الصادق.



وعليه، نهيب بكل المواقع ووسائل الإعلام توخّي الدقّة، فكل ما يُنشر ولم يصدر عنّا بشكل رسمي، لا يعنينا ولا يُمثّلنا".



لكل مرحلة حساباتها وظروفها، لكنّنا لن نحيد عن خطّنا الوطني العربي، الثابت والراسخ".

