الاسعد عقد لقاء موسعا لبحث اوضاع الفلسطينيين في لبنان: للحفاظ على "الاونروا"

دعا سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية محمد الاسعد اليوم، الى لقاء موسع انعقد في مقر السفارة، بحضور قادة فصائل منظمة التحرير في ، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان آمنة جبريل، ومسؤولي الاتحادات واللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.



وتم خلال اللقاء ، وفق بيان المكتب الإعلامي في السفارة، "بحث الاوضاع الحياتية والمعيشية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية والتحديات التي تواجه وكالة الاونروا وخاصة رسالة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لموظفي الوكالة والتي تحدث فيها حول الازمة المالية التي تواجهها "الاونروا" بسبب الحملة التي تقودها حكومة والنقص الحاد في التمويل، حيث تؤكد الرسالة ان توقعات إيرادات الوكالة لميزانية البرامج لعام 2026 تشير إلى عجز في التدفقات النقدية قدره 220 مليون دولار أمريكي، حتى بعد الإبقاء على تدابير ضبط التكاليف الكبيرة التي تم إدخالها في عام 2025.



واكدت رسالة المفوض العام الى تخفيض ساعات العمل بنسبة 20 في المئة مع تعديل الرواتب للموظفين المحليين وفقاً لذلك وما سينتج عن ذلك من تداعيات على مختلف تقديمات الوكالة لابناء شعبنا اللاجئ في جميع اقاليم عملياتها .



كما اشارت الرسالة الى مواصلة الادارة للاونروا العمل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء بهدف ضمان استدامة عمليات الأونروا.



واكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على وكالة الاونروا باعتبارها الشاهد الحي على النكبة، ودعوا مواصلة تأمين التمويل للوكالة لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين .



وشدد المجتمعون على الاثر السلبي الذي سيُخلفه تقليص تقديم الخدمات في الأسبوع على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا، وعلى الموظفين المحليين الذين يقدمون هذه الخدمات في ظروف بالغة الصعوبة.



كما تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة للتواصل مع الاونروا لبحث كافة الامور المتعلقة بالعلاقة بين الوكالة واللاجئين.

