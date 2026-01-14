إجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - الأردنية... وتوقيع 21 إتّفاقية ومذكرة تفاهم

بدأ عند الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم إجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية في دورتها الثامنة برئاسة الرئيسين نواف سلام وجعفر حسان.

وكان الرئيس حسان وصل الى السرايا قرابة الساعة الثالثة والنصف يرافقه رئيس بعثة الشرف وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وكان في استقباله الرئيس سلام. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت موسيقى قوى الأمن النشيدين الوطنيين الاردني واللبناني، ثم استعرضا ثلة من حرس رئاسة الحكومة بعدها صافح الرئيسان سلام وحسان اعضاء الوفدين اللبناني والأردني.



بعد ذلك عقدا سلام وحسّان اجتماعا ثنائيا جرى خلاله عرض للتطورات السياسية الراهنة والعلاقات بين البلدين.



وعلى الاثر وقع الرئيس حسان على السجل الذهبي.



اللجنة العليا



ثم تراس الرئيسان سلام وحسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة وحضرها عن الجانب اللبناني وزراء الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمغتربين يوسف رجي، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى،لطاقة والمياه جو صدّي، الصناعة دجو عيسى الخوري، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، النقل والأشغال العامة فايز رسامني.

سفيرة لدى المملكة الأردنية الهاشمية بريجيت طوق، الامين العام لمجلس الوزراء

القاضي محمود مكيّه، ومستشارتي رئيس السفيرة كلود الحجل و السيدة فرح الخطيب.



وعن الجانب الاردني وزراء النقل الدكتور نضال القضامين، الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية إلى لبنان وليد الحديد، مدير عام مكتب رئيس الوزراء أحمد الشيشاني، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السيد صالح الدعجة.





توقيع الاتفاقيات

وبعد انتهاء اعمال اللجنة تم التوقيع على ٢١ اتفاقية ومذكرة تفاهم وهي:



1 -مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين لبنان والأردن وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة دجو عيسى الخوري وعن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.



2- مشروع مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك بين وزارة الصناعة وشركة المدن الصناعية الادرنية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة دجو عيسى الخوري وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.



3- مشروع البرنامج التنفيذي في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة(وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة) السيد دجو عيسى الخوري وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.



4 -مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2026 ــــ 2028 وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصناعة (وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة) السيد دجو عيسى الخوري وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.



5 - مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية في مجال حماية المستهلك وقعه عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.



6 -مشروع مذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة(وزير المالية بالوكالة)الدكتور عامر البساط وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.



7- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بين لبنان والاردن وقعه عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وعن الجانب الأردني زير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.



8 -مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل السككي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل

السيد فايز رسامني وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.



9 -مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور والابنية والاسكان والعطاءات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.



10- مسودة برنامج تنفيذي لإتفاقية التعاون في المجال الشبابي للأعوام 2025 ــــ 2029 بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.



11- مشروع إتفاقية التعاون في مجال الإدارة المحلية (الشؤون البلدية) وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.



12 -مشروع التعليمات التنفيذية لإتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية

الدكتور صالح الخرابشة.



13 -مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية للعام 2026 وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



14- مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2025-2028 وقعه عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.



15 -مشروع إتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وكالتي الأنباء بين البلدين وقعه عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القطامين.



16- مشروع مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الدفاع الوطني العميد ميشال منسى وعن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين

المهندس يعرب فلاح القضاة.



17 -مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في لبنان ووزارة العمل في الأردن يوقع عن الجانب اللبناني وزير الدفاع الوطني

العميد ميشال منسى وعن الجانب الأردني وزير النقل الدكتور نضال القضامين.



18- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين لبنان والأردن يوقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه السيد جو الصدّي وعن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



19- مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وقعه عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه

(وزير البيئة بالوكالة) السيد جو الصدّي وعن الجانب الاردني زير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



20 -مشروع بروتوكول للتعاون الفنّي ما بين هيئة الإستثمار الأردنية والمؤسسة العامّة لتشجيع الإستثمارات اللبنانية وقعه عن الجانب اللبناني أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب فلاح القضاة.



21 -مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس الخدمة المدنية اللبناني وهيئة الخدمة والادارة العامة الأردنية وقعه عن الجانب اللبناني أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وعن الجانب الأردني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء السيد عبد اللطيف النجداوي.



22 -محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية الاردنية المشتركة وقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

مؤتمر صحافي

أكد الرئيس سلام أن العلاقة بين لبنان والأردن ليست موسمية بل علاقة ثابتة تقوم على تراكم الثقة لضرورة تحصين الإستقرار في بلدينا والاقليم.



من ناحيته أكد رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان أن أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التعاون المشترك وتعزيز التنمية في دولنا.

وقال:" الأردن لن يدخر جهدا لتزويد الأشقاء اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطبيعي حال الجاهزية وخلال هذا العام.



كلام الرئيسين سلام وحسان جاء في مؤتمر صحافي مشترك عقب انتهاء اجتماعات اللجنة المشتركة العليا اللبنانية الأردنية.



الرئيس سلام

وقال الرئيس نواف سلام في كلمته:

دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان،

أصحاب المعالي الوزراء،

السيدات والسادة،

يسرّني أن أرحّب بدولة الرئيس الدكتور جعفر حسان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد الوزاري المرافق، في ، في زيارةٍ نوليها أهميةً خاصة، لما تحمله من دلالات سياسية وعملية، ولِما تعكسه من متانة العلاقة التي تجمع لبنان والأردن.

تأتي هذه الزيارة في لحظةٍ إقليمية دقيقة، تتشابك فيها الأزمات وتتعاظم التحديات، لكنها تمثّل أيضًا فرصةً حقيقية لإعادة توجيه البوصلة، نحو سياساتٍ تُغلّب منطق الدولة وبناء المؤسسات على منطق المحاور والاستقطاب.

ولا بدّ في هذا السياق من التذكير بأنّ هذا المسار لم يبدأ اليوم. ففي آب الماضي، قمتُ بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، وتشرفتُ بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في محطةٍ هامة من عودة لبنان إلى عمقه العربي الطبيعي، وإلى إعادة تثبيت علاقاته العربية على أسسٍ من الثقة، والاحترام المتبادل، والعمل المشترك.

كما سبق ذلك زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى عمّان في حزيران الماضي، في تأكيدٍ إضافي على الأهمية التي نوليها لهذه العلاقة على أعلى المستويات.

واليوم، يأتي انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية–الأردنية المشتركة في بيروت ليشكّل تتويجًا عمليًا لهذا المسار، ويؤكّد أن العلاقة بين بلدينا ليست موسمية، بل علاقة ثابتة، تقوم على تراكم الثقة، لضرورة تحصين الاستقرار في بلدينا وفي الإقليم.

لقد عقدنا اليوم اجتماعًا موسّعًا وبنّاءً، شارك فيه عدد من الوزراء من الجانبين، وجرى خلاله بحثٌ معمّق في أولويات التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات، من الطاقة والنقل، إلى الصناعة والتجارة والاستثمار، مرورًا بالزراعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد الرقمي، والشؤون الاجتماعية، وصولًا إلى التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية.

وقد تُوّجت هذه الاجتماعات بتوقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، لا تهدف فقط إلى توسيع مجالات التعاون، بل إلى وضع أطر عمل واضحة، وآليات متابعة عملية، تضمن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ، ومن النوايا إلى النتائج.



دولة الرئيس،

إنّ ما أنجزناه اليوم خطوة متقدّمة، لكن الأهم هو الاستمرار في متابعته. وقد اتفقنا على مواصلة التنسيق، وعقد الاجتماعات الدورية، وضمان التطبيق العملي لما تم التوافق عليه.

نجدّد ترحيبنا بكم في بيروت، ونؤكّد عزمنا على المضي قدمًا في هذه الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية، بروح المسؤولية، وبمنهج العمل، وبإيمانٍ راسخ بأن التعاون العربي الجاد هو المدخل الحقيقي لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبلٍ أكثر أمانًا لمنطقتنا.



شكرا لكم



الرئيس حسان



من ناحيته قال الرئيس جعفر حسان:

• بدايةً، أشكركم دولة الأخ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في هذا البلد العزيز والأصيل والقريب من قلوب كلِّ الأردنيين.



• ويسعدني أن أكون اليوم في بيروت، التي تكرَّست في أعين أجيال كثيرة في المنطقة، عاصمةً للحضارة والاستنارة.. في لبنان الذي قدَّم وشعبُه الشقيق نموذجاً في الإنجاز والعطاء والتميُّز في مختلف أنحاء العالم، والذي نُكِنُّ له في الأردن محبة خاصة.، ونثق أنه قادر على تجاوز التحدِّيات، وإعادة البناء، واستعادة دوره الحضاري الرَّائد في المنطقة.

• سيبقى الأردن كما كان دائماً، السَّند للبنان الشَّقيق، يدعم أمنَه واستقرارَه وسيادتَه؛ فالوقوفُ إلى جانب لبنان ثابتٌ ، بتوجيهٍ دائمٍ من جلالة الملك المعظَّم، الذي كلَّفني بالعمل بشكلٍ مكثَّف على ترجمة علاقاتِ الأخوَّةِ التاريخيَّة بين بلدينا، تعاوناً شاملاً في جميع المجالات.



• لا حدودَ مباشِرةً بَيننا، لكن هناك جسورُ تواصلٍ وتكاملٍ وتعاونٍ تاريخيَّة رسميَّاً وشعبيَّاً، واقتصاديَّاً وثقافيَّاً.



• سنقوي هذه الجسور، وسنطوِّرُ علاقاتنا، وستشهدُ المرحلة المقبلة المزيدَ من التعاون المؤسسي الذي يعود بالخير على الأردن وعلى لبنان إن شاء الله.

• تشرَّفنا اليوم باستئناف عقد اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة، والتي سنعمل معاً – بمشيئة الله – على إدامتها واستمرارها في إطار العلاقات الأخويَّة الوثيقة بين البلدين.



• وتكريساً لذلك، وقَّعنا اليوم 21 اتفاقيَّة، شملت مختلف مجالات التَّعاون: الطَّاقة، والرَّبط الكهربائي، والصِّناعة، والتَّبادل التِّجاري، والاستثمار، والسِّياحة، والنَّقل، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الخدميَّة أيضاً، التي سنعلن عن تفاصيلها.



• اتَّفقنا كذلك على إدامة التَّواصل والتَّنسيق على مستوى الوزراء والمسؤولين والفرق الفنيَّة من كِلا البلدين، لتنفيذِ ما اتفقنا عليه، ولبحث مختلف أوجه التَّعاون المستقبلي؛ بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.



• دولة الأخ، نُشيد بالجهود الكبيرة والواضحة التي تَبذِلُها حكومَتَكُم، وما حقَّقته من منجزات رغم كلِّ الظروف والتحديات التي تمرّ بها المنطقة، وما تقومون به من إصلاحات جادّة وشجاعة لخدمةً بلدكم واقتصاده وأمنه واستقراره.



• لا يوجد ما يعلو على مصالحنا الوطنية ومصالح شعوبنا، أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التَّعاون المشترك، وتعزيز التَّنمية في دولنا، ونحن متَّفقون على أنَّ أمن واستقرار سوريا ضرورة في هذا الاتجِّاه، ونسعى لأن يكون لسوريا الشقيقة دورٌ يُسهِمَ في استكمال تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقاً من مشاريع تعاون بين دولنا الثَّلاث، خصوصاً في مجالات الرَّبط الكهرباء وتزويد الغاز الطَّبيعي، ولن ندَّخر جهداً لتزويد الأشقَّاء اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطَّبيعي حال الجاهزيَّة وخلال هذا العام إن شاء الله.



• فيما يتعلَّق بالقضيَّة الفلسطينيَّة، وهي القضيَّة الأهم عربيَّاً، نجدِّد التأكيد أيضاً على موقفنا الثَّابت والمشترك تجاهها، وأولويَّتنا اليوم هي تثبيت اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة والانتقال إلى المرحلة الثَّانية منه، وضمان إدخال المساعدات الإنسانيَّة إلى القطاع الذي يُعاني سكانه من أشد الظروف الإنسانية قسوة مع استمرار إعاقة إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، ويبقى هدفنا الذي نعمل جميعاً لأجله هو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



• كما نُحَذِّر من تبِعات السياسات والانتهاكات والإجراءات التصعيدية في القدس والحرم الشريف والضفة الغربية، ونُؤكِّد على ضرورة تكاتف كل الجهود العربية والدولية لوقفها، لما تشكّله من انتهاكٍ للقانون الدولي وتقويضٍ لفرص تحقيق السلام.



• ختاماً، نجدِّد الشُّكر لكم دولة الرئيس، ولما تبذلونه من جهود شجاعة ومخلصة لبلدكم العزيز، ونتمنى للبنان الشقيق وشعبه الكريم، المزيد من التقدم والازدهار.