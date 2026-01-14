نفوق خراف في بلدة مشتى حمود

تفاجأ أحد المواطنين في بلدة مشتى – جبل الخالصة، ، بنفوق خراف ونعاج في قطيعه.



وعلى الفور، جرى استدعاء طبيب بيطريّ، وعمد إلى الكشف وإجراء فحوصات ميدانيّة.

وبحسب المعطيات الأولية، من المرجّح أنّ يكون سبب نفوق الخراف مرضاً مستجدًا.