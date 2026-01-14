تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

محمد سليمان وعطية أطلعا هيئة الإغاثة على أضرار فيضان النهر الكبير الجنوبي

Lebanon 24
14-01-2026 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1468557-639040097945826366.jpg
Doc-P-1468557-639040097945826366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار النائبان في كتلة "الاعتدال الوطني" محمد سليمان وسجيع عطية، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، في إطار استكمال متابعتهم الميدانية للأضرار، لوضعه في صورة الخسائر الكبيرة التي خلّفها فيضان النهر الكبير الجنوبي، والذي طال عددًا من قرى سهل عكار ووادي خالد، متسببًا بأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين وأرزاقهم، وفق بيان المكتب الإعلامي للنائب سليمان..

وخلال اللقاء، جرى البحث في الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لحماية هذه المناطق، ولا سيما تعزيل مجرى النهر ورفع السواتر الترابية، وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة الطاقة والمياه، حيث أُعطيت الموافقة على المباشرة بالأعمال فور انحسار العاصفة.

من جهته، أكّد العميد نابلسي التزام الهيئة متابعة مجمل الأضرار الناجمة عن الفيضانات، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يخفّف من معاناة الأهالي ويحدّ من تكرار هذه الكوارث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيضان النهر الكبير يغمر سهل عكّار بالمياه
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دون أضرار بالمنازل.. فيضانات الأنهر في عكار تغمر مساحات زراعية واسعة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: استمرار عمليات البحث للعثور على مفقودين في النهر الكبير الجنوبي على الحدود السورية اللبنانية في ظل ظروف ميدانية صعبة
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"مياه لبنان الجنوبي" تعلن توقف محطة الطيبة - النهر عن العمل
lebanon 24
Lebanon24
14/01/2026 19:45:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العليا للإغاثة

المكتب الإعلامي

وزارة الطاقة

نائب سليمان

وادي خالد

من جهته

الترابي

العاصفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:53 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-01-14
Lebanon24
12:26 | 2026-01-14
Lebanon24
12:21 | 2026-01-14
Lebanon24
11:56 | 2026-01-14
Lebanon24
11:41 | 2026-01-14
Lebanon24
11:27 | 2026-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24