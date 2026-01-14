تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
3
o
زحلة
0
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
لبنان
محمد سليمان وعطية أطلعا هيئة الإغاثة على أضرار فيضان النهر الكبير الجنوبي
Lebanon 24
14-01-2026
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائبان في كتلة "الاعتدال الوطني" محمد سليمان وسجيع
عطية
، رئيس
الهيئة العليا للإغاثة
العميد بسام نابلسي، في إطار استكمال متابعتهم الميدانية للأضرار، لوضعه في صورة الخسائر الكبيرة التي خلّفها فيضان النهر الكبير الجنوبي، والذي طال عددًا من قرى سهل
عكار
ووادي خالد، متسببًا بأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين وأرزاقهم، وفق بيان
المكتب الإعلامي
للنائب سليمان..
وخلال اللقاء، جرى البحث في الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لحماية هذه المناطق، ولا سيما تعزيل مجرى النهر ورفع السواتر الترابية، وذلك بإشراف ومتابعة من
وزارة الطاقة
والمياه، حيث أُعطيت الموافقة على المباشرة بالأعمال فور انحسار
العاصفة
.
من جهته
، أكّد العميد نابلسي
التزام
الهيئة متابعة مجمل الأضرار الناجمة عن الفيضانات، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يخفّف من معاناة الأهالي ويحدّ من تكرار هذه
الكوارث
.
