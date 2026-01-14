محمد سليمان وعطية أطلعا هيئة الإغاثة على أضرار فيضان النهر الكبير الجنوبي

زار النائبان في كتلة "الاعتدال الوطني" محمد سليمان وسجيع ، رئيس العميد بسام نابلسي، في إطار استكمال متابعتهم الميدانية للأضرار، لوضعه في صورة الخسائر الكبيرة التي خلّفها فيضان النهر الكبير الجنوبي، والذي طال عددًا من قرى سهل ووادي خالد، متسببًا بأضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين وأرزاقهم، وفق بيان للنائب سليمان..



وخلال اللقاء، جرى البحث في الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لحماية هذه المناطق، ولا سيما تعزيل مجرى النهر ورفع السواتر الترابية، وذلك بإشراف ومتابعة من والمياه، حيث أُعطيت الموافقة على المباشرة بالأعمال فور انحسار .



، أكّد العميد نابلسي الهيئة متابعة مجمل الأضرار الناجمة عن الفيضانات، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يخفّف من معاناة الأهالي ويحدّ من تكرار هذه .

