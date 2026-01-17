بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه

صدر عن ـــ البيان الآتي: بتاريخ 17 / 1 /2026، ما بين الساعة 13.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة صديقين – صور.

