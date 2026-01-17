إلى سالكي طريق أنفاق المطار... إليكم هذا الخبر

أعلنت المروري عبر منصة "إكس" عن ": تصادم بين مركبتين داخل نفق باتجاه بيروت‬".

وأشارت الى "أن الاضرار مادية وتم رفع المركبات المتضررة على جانب الطريق من قبل دراج مفرزة سير والسير الى تحسن تدريجي".

Advertisement