تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بالصورة.. توقيف مطلوب للقضاء في عكّار بعد كمين محكم لقوى الأمن
Lebanon 24
17-01-2026
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي
لملاحقة الأشخاص المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق، ولا سيّما بجرائم السرقة وإطلاق النار، توافرت معطيات لدى
شعبة المعلومات
حول وجود أحد المطلوبين في محلّة
حلبا
– عكّار.
وبناءً على ذلك، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه يُدعى:
ب. ض. (مواليد عام 1998، لبناني).
بتاريخ 14-1-2026، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة حلبا، أسفر عن توقيفه قبل محاولته الفرار، أثناء قيادته سيّارة من نوع ” BMW ” لون فضّي، ذات زجاج حاجب للرؤية.
كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات توقيف بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار.
وقد جرى تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كمين محكم على الحدود يسفر عن توقيف متسللين أجانب في العراق
Lebanon 24
كمين محكم على الحدود يسفر عن توقيف متسللين أجانب في العراق
17/01/2026 22:45:24
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. كمين محكم بين شتورا وجديتا يسفر عن توقيف مشتبه به
Lebanon 24
بالصورة.. كمين محكم بين شتورا وجديتا يسفر عن توقيف مشتبه به
17/01/2026 22:45:24
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كمين مُحكم في الشمال... قوى الأمن أوقفت أحد أخطر المطلوبين
Lebanon 24
كمين مُحكم في الشمال... قوى الأمن أوقفت أحد أخطر المطلوبين
17/01/2026 22:45:24
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
Lebanon 24
توقيف مطلوب خطير في عكار
17/01/2026 22:45:24
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
القضاء ا
القضاء
لبنان
المعن
لوبين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
15:23 | 2026-01-17
17/01/2026 03:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اندلاع حريق في مركبة رباعية الدفع في طرابلس
Lebanon 24
بالفيديو.. اندلاع حريق في مركبة رباعية الدفع في طرابلس
14:44 | 2026-01-17
17/01/2026 02:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برد قاسٍ وإهمال أشد: صرخة تربوية من جنوب لبنان
Lebanon 24
برد قاسٍ وإهمال أشد: صرخة تربوية من جنوب لبنان
14:37 | 2026-01-17
17/01/2026 02:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أبنية مهدّدة بالسقوط في لبنان.. والأرقام تكشف حجم المصيبة
Lebanon 24
بالفيديو: أبنية مهدّدة بالسقوط في لبنان.. والأرقام تكشف حجم المصيبة
14:29 | 2026-01-17
17/01/2026 02:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
Lebanon 24
الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
14:23 | 2026-01-17
17/01/2026 02:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:23 | 2026-01-17
بالفيديو.. كيف بعثر شاب إيراني حسابات ترامب بشن الحرب؟
14:44 | 2026-01-17
بالفيديو.. اندلاع حريق في مركبة رباعية الدفع في طرابلس
14:37 | 2026-01-17
برد قاسٍ وإهمال أشد: صرخة تربوية من جنوب لبنان
14:29 | 2026-01-17
بالفيديو: أبنية مهدّدة بالسقوط في لبنان.. والأرقام تكشف حجم المصيبة
14:23 | 2026-01-17
الراعي يشارك في تجديد نذور الرهبانية المارونية المريمية
13:57 | 2026-01-17
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24