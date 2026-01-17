بالصورة.. توقيف مطلوب للقضاء في عكّار بعد كمين محكم لقوى الأمن

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها لملاحقة الأشخاص المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق، ولا سيّما بجرائم السرقة وإطلاق النار، توافرت معطيات لدى حول وجود أحد المطلوبين في محلّة – عكّار.

وبناءً على ذلك، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه يُدعى:

ب. ض. (مواليد عام 1998، لبناني).

بتاريخ 14-1-2026، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة حلبا، أسفر عن توقيفه قبل محاولته الفرار، أثناء قيادته سيّارة من نوع ” BMW ” لون فضّي، ذات زجاج حاجب للرؤية.

كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات توقيف بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار.

وقد جرى تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.

