Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالصورة.. توقيف مطلوب للقضاء في عكّار بعد كمين محكم لقوى الأمن

Lebanon 24
17-01-2026 | 08:24
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق، ولا سيّما بجرائم السرقة وإطلاق النار، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول وجود أحد المطلوبين في محلّة حلبا – عكّار.
وبناءً على ذلك، أُعطيت الأوامر للعمل على رصده وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه يُدعى:
ب. ض. (مواليد عام 1998، لبناني).
بتاريخ 14-1-2026، وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريّات الشعبة كمينًا محكمًا في بلدة حلبا، أسفر عن توقيفه قبل محاولته الفرار، أثناء قيادته سيّارة من نوع ” BMW ” لون فضّي، ذات زجاج حاجب للرؤية.
كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /5/ مذكّرات توقيف بجرائم: محاولة قتل، سرقة، وإطلاق نار.
وقد جرى تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
Image
 
