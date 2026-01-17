تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ندى البستاني: ملفات الطاقة خضعت للتحقيق وأقفلت بعد ثبوت الافتراءات

Lebanon 24
17-01-2026 | 08:38
كتبت النائبة ندى البستاني عبر منصة "اكس": "الكل تعلّم من التجارب السابقة معنا، وملفاتنا بالطاقة خضعت لتحقيقات قضائية وأُقفلت بعد ثبوت الافتراءات.
التدقيق الجنائي بلّش بعهد الرئيس ميشال عون، وكان ورح يبقى مطلبنا، بدءًا من وزارة الطاقة والمياه وصولًا لكل الوزارات، ومن جهة محايدة، ويكون شامل المرحلة الحالية وكل يلّي عم يتداول وينحكى حول صفقات الفيول.
@Joe_Saddi اذا القصد من هالكلام تهديدنا لإسكاتنا عن فضح فشلكن هيدا اسلوب ما بيمشي معنا!! 
مش خايفين من شي وما عنا شي نخبّيه، ورافعين السرية المصرفية عن كل حساباتنا، وسبق ومثلنا بكل التحقيقات.
بدل السجالات، المطلوب خطة علمية تشرح أسباب عدم تحقيق وعد الـ24 ساعة خلال 6 أشهر، وتقدّم حلول واقعية لتحسين التغذية. وساعتها منكون أوّل الداعمين!".
 
مواضيع ذات صلة
ندى البستاني لحاصباني: صار بدها تتحمّلوا مسؤولياتكن بالكهرباء وبالحكومة يلي مشاركين فيها
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:45:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد البستاني: أخذنا وعدا من وزارة الطاقة بتشغيل محطة التكرير في الجيّة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:45:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني يشيد بالدور الروحي والإيجابي لبكركي بعد زيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:45:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:45:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس ميشال عون

ندى البستاني

وزارة الطاقة

الرئيس ميشال

ميشال عون

ما بيمشي

حسين ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
14:44 | 2026-01-17
Lebanon24
14:37 | 2026-01-17
Lebanon24
14:29 | 2026-01-17
Lebanon24
14:23 | 2026-01-17
Lebanon24
13:57 | 2026-01-17
