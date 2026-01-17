ندى البستاني: ملفات الطاقة خضعت للتحقيق وأقفلت بعد ثبوت الافتراءات

كتبت النائبة عبر منصة "اكس": "الكل تعلّم من التجارب السابقة معنا، وملفاتنا بالطاقة خضعت لتحقيقات قضائية وأُقفلت بعد ثبوت الافتراءات.التدقيق الجنائي بلّش بعهد ، وكان ورح يبقى مطلبنا، بدءًا من والمياه وصولًا لكل الوزارات، ومن جهة محايدة، ويكون شامل المرحلة الحالية وكل يلّي عم يتداول وينحكى حول صفقات الفيول.@Joe_Saddi اذا القصد من هالكلام تهديدنا لإسكاتنا عن فضح فشلكن هيدا اسلوب معنا!!مش خايفين من شي وما عنا شي نخبّيه، ورافعين السرية المصرفية عن كل حساباتنا، وسبق ومثلنا بكل التحقيقات.بدل السجالات، المطلوب خطة علمية تشرح أسباب عدم تحقيق وعد الـ24 ساعة خلال 6 أشهر، وتقدّم حلول واقعية لتحسين التغذية. وساعتها منكون أوّل الداعمين!".