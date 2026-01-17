لقاءات حافلة في قصر المختارة.. مطالب إنمائية من الشوف والإقليم وحاصبيا

عرض رئيس النائب تيمور ، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، قضايا إنمائية وخدماتية عامة مع وفود أهلية واجتماعية وبلدية، وذلك بحضور أعضاء "اللقاء " النواب: أكرم شهيب وهادي أبو الحسن ووائل ، النائب السابق علاء الدين ترو وأمين السر العام في ظافر ناصر.

ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط: وفد أهلي من بلدة بيصور عرض مطالب تهمّه، ووفد بلدي واختياري من بلدة كترمايا – إقليم الخروب، تحدّث باسمه رئيس البلدية أحمد علاء الدين والمختاران عدنان سعد ومحمد عبد اللطيف ملك، حيث تم التداول بمطالب إنمائية وحياتية تهم البلدة، وآخر من المراقبين الجويين الناجحين في "مجلس الخدمة المدنية"، لطلب دعم لإنجاز ملفهم وظيفيًا.

جنبلاط التقى وفدًا مشتركًا من بلدتي البيرة وشوريت – منطقة الحرف، اطّلع منه على حاجات البلدتين والمنطقة، ومثله وفدًا من بلدة ميمس- حاصبيا وضعه بصورة اهتمامات الأهالي. كما التقى وفدًا شبابيًا من بلدة دير القمر وموقع "Pingoss" الإعلامي، ووفدًا اجتماعيًا من بلدة نيحا تحدّث باسمه المختار طارق مزهر.

وزارت قصر المختارة وفود عائلية التقاها جنبلاط، بحثت معه قضايا ملحّة، ومن بينها وفود من: آل رشيد في بتلون، وآل الداهوك في ، وآل أبو خزام في كفرحيم الذين شكروا اهتمامه بمسائل تهم العائلة، ووفد من آل أبو مجاهد في بلدة بتاتر.

واستمع جنبلاط من رئيسي اتحادي بلديات الشوف الأعلى لينا سركيس والسويجاني كامل الغصيني، إلى السبل الكفيلة بتحقيق المشاريع الضرورية للقرى والبلدات المنضوية ضمن الاتحادين.

وتلقّى جنبلاط سلسلة من المراجعات من رؤساء بلديات وفاعليات حول شؤونهم وشجونهم، كما تسلّم من الكاتب يوسف طراد كتابه "عطر ودماء". (الوكالة الوطنية)

