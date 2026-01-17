تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاءات حافلة في قصر المختارة.. مطالب إنمائية من الشوف والإقليم وحاصبيا

Lebanon 24
17-01-2026 | 10:19
A-
A+

Doc-P-1469933-639042672362136700.webp
Doc-P-1469933-639042672362136700.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة، قضايا إنمائية وخدماتية عامة مع وفود أهلية واجتماعية وبلدية، وذلك بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب: أكرم شهيب وهادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، النائب السابق علاء الدين ترو وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. 
ومن أبرز الوفود التي التقاها جنبلاط: وفد أهلي من بلدة بيصور عرض مطالب تهمّه، ووفد بلدي واختياري من بلدة كترمايا – إقليم الخروب، تحدّث باسمه رئيس البلدية أحمد علاء الدين والمختاران عدنان سعد ومحمد عبد اللطيف ملك، حيث تم التداول بمطالب إنمائية وحياتية تهم البلدة، وآخر من المراقبين الجويين الناجحين في "مجلس الخدمة المدنية"، لطلب دعم لإنجاز ملفهم وظيفيًا.
جنبلاط التقى وفدًا مشتركًا من بلدتي البيرة وشوريت – منطقة الحرف، اطّلع منه على حاجات البلدتين والمنطقة، ومثله وفدًا من بلدة ميمس- حاصبيا وضعه بصورة اهتمامات الأهالي. كما التقى وفدًا شبابيًا من بلدة دير القمر وموقع "Pingoss" الإعلامي، ووفدًا اجتماعيًا من بلدة نيحا تحدّث باسمه المختار طارق مزهر. 
وزارت قصر المختارة وفود عائلية التقاها جنبلاط، بحثت معه قضايا ملحّة، ومن بينها وفود من: آل رشيد في بتلون، وآل الداهوك في عكار، وآل أبو خزام في كفرحيم الذين شكروا جنبلاط على اهتمامه بمسائل تهم العائلة، ووفد من آل أبو مجاهد في بلدة بتاتر. 
واستمع جنبلاط من رئيسي اتحادي بلديات الشوف الأعلى لينا سركيس والسويجاني كامل الغصيني، إلى السبل الكفيلة بتحقيق المشاريع الضرورية للقرى والبلدات المنضوية ضمن الاتحادين. 
وتلقّى جنبلاط سلسلة من المراجعات من رؤساء بلديات وفاعليات حول شؤونهم وشجونهم، كما تسلّم من الكاتب يوسف طراد كتابه "عطر ودماء". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل وفوداً أهلية ونقابية وإنمائية في زيارته الأسبوعية في المختارة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر بعبدا يفتتح العام الجديد على إيقاع لقاءات حكومية وإدارية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
من قطر إلى لبنان.. 30 حافلة للنقل المشترك
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفوداً سياسية وشعبية في المختارة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الوكالة الوطنية

وائل أبو فاعور

الحزب التقدمي

الديمقراطي

رئيس الحزب

جنبلاط على

أبو فاعور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-01-17
Lebanon24
14:44 | 2026-01-17
Lebanon24
14:37 | 2026-01-17
Lebanon24
14:29 | 2026-01-17
Lebanon24
14:23 | 2026-01-17
Lebanon24
13:57 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24