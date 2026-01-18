بشأن سلاح "حزب الله" في شمال الليطاني... هذا ما تُريده الولايات المتّحدة

ذكر موقع " "، أنّ مصادر لبنانية مطلعة تحدّثت عن ضغوط أميركية تُمارس على للدفع نحو تطبيق فوريّ لخطة حصر السلاح في المناطق الواقعة شمال ، بعد تقديم الجيش خطته في شباط المقبل وإقرارها في .



وأكدت المصادر، أن الطلب الأميركي بتطبيق فوري لخطة حصر السلاح شمال جرى تقديمه عبر السفير الأميركي في ميشال إلى الحكومة .



وكان السفير عيسى، أكد في تصريحات سابقة أن نزع سلاح شمال الليطاني يُعتبر اختباراً حاسماً لقدرة على بسط سيطرتها على الأسلحة غير الرسمية.



وشدد السفير أن "تحديد المهلة الزمنية هي الأمر الأكثر أهمية" لإزالة الأسلحة شمال الليطاني، مضيفاً، "نأمل أن يبدأوا سريعاً وينتهوا سريعاً أيضاً".



وبحسب المصادر اللبنانية، فإن الطلب الأميركي بتطبيق فوري لنزع سلاح حزب الله شمال الليطاني وفق مهلة زمنية محددة، يعكس مخاوف من أن تظل خطة الجيش لحصر السلاح مجرد إعلانات دون تنفيذ، خاصة مع رفض "الحزب" التعاون في المرحلة الثانية. (ارم نيوز)

