Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

هاشم دعا إلى الهدوء والتعاطي بحكمة مع الملفات الوطنية

Lebanon 24
18-01-2026 | 06:12
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "الظروف التي يمر بها لبنان في ظل تطورات ومتغيرات تمر بها المنطقة والعالم تتطلب من اللبنانيين التحلي بالهدوء والتزام اللغة الهادئة والتعاطي بحكمة مع الملفات والقضايا التي تفرض نقاشا وطنيا على اي مستوى كان، لحماية الوطن وتحصينه". وقال: "لن تتأمن هذه الحماية الإ بالوحدة، فوحدة الموقف الوطني وحدها القادرة على تأمين الأمان والسلامة للبنان واللبنانيين، وهذا ما نادى به الرئيس نبيه بري وعمل ويعمل له دائما من خلال التجربة التي أثبتت جدواها إبان كل الازمات التي مر بها بلدنا".



وقال في بيان: "أمام كل ما يصيب اللبنانيين من ازمات اجتماعية واقتصادية، يطل علينا البعض بمواقف وبيانات يزيد من توتير المناخ السياسي خاصة بما يتعلق بملفات وطنية يفترض ان تكون نقطة اجماع وطني، اذ لا يجوز اغفال استمرار العدوان على وطننا واحتلال مساحات من ارضه وكأنه هم لابناء المناطق الجنوبية الذين يتحملون مواجهة افشال مشروع العدو الذي حاول وما يزال اقتلاعهم من ارضهم باستمرار اعتداءاته اليومية واحتلاله في وقت يفترض ان يكون الصوت والحراك الوطني جامعا، والمطلوب من الجميع العمل معا لمواجهة العدوان".



وختم: "ظروف أبناء قرى الحافة الأمامية صعبة، والمسؤولية الوطنية الجامعة عليها دور اساسي باعتبار الاولوية لتأمين مقومات صمود وتشبث الناس في ارضهم كضمانة لافشال كل ما يهدد سيادة وكرامة الوطن".
مواضيع ذات صلة
النائب قاسم هاشم: لم يقل أحد أن السلاح سيبقى إلى أبد الآبدين لكن هذا الملف يُبحث وفق المصلحة الوطنية والظروف والمعطيات
هاشم: إنماء قرى العرقوب الحدودية أولوية وطنية لا تخضع للحسابات السياسية
الجسر من غرفة طرابلس: تنفيذ مشاريع الغرفة الوطنية تجعل المدينة حُكما العاصمة الاقتصادية للبنان
عيكل يبحث الملفات المحلية مع التوم وشؤوناً ديبلوماسية مع السفير عيسى
النائب قاسم هاشم

الرئيس نبيه بري

قاسم هاشم

نبيه بري

القضايا

التزام

القادر

لبنان

