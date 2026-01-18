تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الاباتي محفوظ احتفل بالقداس بمناسبة عيد مار أنطونيوس الكبير

Lebanon 24
18-01-2026 | 06:22
احتفل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، الأباتي هادي محفوظ، بالقداس الإلهي، في دير مار أنطونيوس البادواني – غزير، بمناسبة عيد مار أنطونيوس الكبير "أب الرهبان"، حيث جدّد الأب العام وجميع الرهبان الحاضرين نذورهم الرهبانية المؤبّدة.



وشارك في القداس راعي أبرشية سيدة البشارة المارونية – أفريقيا المطران سيمون فضول، إلى جانب الآباء المدبّرين العامين والمسؤولين العامين ورئيس الدير وجمهور من الرهبان والمؤمنين.



بعد الإنجيل، ألقى الأباتي محفوظ عظة رحّب فيها بالمطران فضّول، معربًا عن فرحه بحضوره ومشيرًا إلى محبته للرهبانية وخدمته الراعوية في بلدان متعددة. كما توجّه بالشكر إلى المشاركين، مهنئًا المحتفلين بعيد القديس أنطونيوس وكل من يحمل اسم أنطونيوس ومشتقاته.



وتوقّف الأب العام عند معنى الدعوة إلى اتّباع يسوع كما ورد في إنجيل القداس، مذكّرًا بأن الأساس ليس مجرّد ترك الأمور بل اتباع المسيح، أي السير على خطاه في المحبة والصلاة والغفران وخدمة الإنسان، مؤكدًا أن المؤمن مدعوّ إلى ألّا يسمح لأي أمر بأن يعيقه عن هذا الاتباع، أيًّا تكن حالته أو موقعه في الكنيسة أو المجتمع.



وأشار إلى أن ثمار اتباع المسيح لا تُقاس بالمكاسب المادية أو غياب التجارب، بل بسلام داخلي وفرح ثابت لا يستطيع ظرفٌ أو إنسانٌ أن ينتزعه من القلب، معتبرًا أن هذا هو الفرح المسيحي الذي يرافق المؤمن في حياته اليومية.



وفي ختام عظته، شدّد الأباتي محفوظ على أهمية الحياة المكرّسة في الكنيسة، طالبًا الصلاة من أجل الرهبان والمكرّسين كي يبقوا أمناء لبشارة الإنجيل ورسالة اتباع يسوع، ولتنمو الدعوات وتستمر الكنيسة بإعطاء براعم قداسة في كل زمن.
