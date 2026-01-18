في البقاع... توقيف مطلوبين بجرائم سرقة ومخدرات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي.



بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢٥، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة كفرزبد البقاعيّة، ويُدعى:



ع. س. (مواليد عام ١٩٨٩ لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتي توقيف غيابيّة بجرم سرقة ومخدّرات.



وفي سياق متّصل



بتاريخ 8 -01-2026 وبنتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، ويدعى:



س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه مذكرّة توقيف بجرم مخدّرات



بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كمّية من حشيشة الكيف.



سُلِّمَ الموقوفان إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة المختصّ.

Advertisement