Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في البقاع... توقيف مطلوبين بجرائم سرقة ومخدرات

Lebanon 24
18-01-2026 | 07:27
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي.

بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢٥، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة كفرزبد البقاعيّة، ويُدعى:

ع. س. (مواليد عام ١٩٨٩ لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتي توقيف غيابيّة بجرم سرقة ومخدّرات.

وفي سياق متّصل

بتاريخ 8 -01-2026 وبنتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، ويدعى:

س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه مذكرّة توقيف بجرم مخدّرات

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كمّية من حشيشة الكيف.

سُلِّمَ الموقوفان إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
شعبة العلاقات

القضاء ا

البقاعي

القضاء

لبنان

المعن

لوبين

