وزير الثقافة نوه بشراكة مهرجانات بعلبك وابوظبي

Lebanon 24
18-01-2026 | 07:43
Doc-P-1470195-639043442906019129.jpg
Doc-P-1470195-639043442906019129.jpg photos 0
نوه وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة بعقد الشراكة التي تم بين لجنة مهرجانات بعلبك الدولية ومجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، في مقر المكتبة الوطنية قائلًا: "اتفاق الشراكة هذا يندمج تمامًا في سياسة الحكومة التي اي الشرف الانتماء اليها والتي تقوم على اعادة اللحمة الى علاقات لبنان العربية. إعادة اللحمة هذه اولاً في المجال الاكثر عمقًا الذي هو المجال الثقافي".



وتم الاعلان عن عقد الشراكة خلال مؤتمر صحافي حضره الى جانب سلامة، رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دي فريج، مؤسس مجموعة ابوظبي للثقافة والفنون والمدير الفني لمهرجان ابو ظبي هدى الخميس كانو، محافظ بعلبك بشير خضر، رئيس البلدية احمد الطفيلي وحشد من الفاعليات الثقافية.



استهل وزير الثقافة كلامه مرحبا بالحضور "في هذا الصرح الثقافي الذي يسعده ان يكون شاهدًا على بداية شراكة بين مؤسستين كبيرتين تديرهما سيدتان مميزتان، لاول مهرجان بعلبك الذي نحتفل هذا العام بعيده السبعين والذي تحدى كل المصاعب والازمات والمشاكل والضيق المادي ليبقى حيًا ويبقى صورة جميلة عن بلد جميل ومدينة جميلة. والمهرجان الثاني الذي تمكن خلال ربع قرن من ان يصبح علامة فارقة في الثقافة العربية وان يكون ملتقى الفن والابداع العالميين على ارض دولة الامارات الشقيقة".



وقال: "ان اتفاق الشراكة هذا يندمج تماما في سياسة الحكومة التي لي الشرف الانتماء لها والتي تقوم على اعادة اللحمة الى علاقات لبنان العربية والى اعادة هذه اللحمة اولاً في المجال الاكثر عمقًا الذي هو المجال الثقافي. ونحن سعداء بحيث نشهد معًا اتفاق شراكة بين مهرجانين متألقين الفن والابداع مع الترحيب المميز بسيدتين فاضلتين تديران كلا من هذين المهرجانين".



وعقب كلمة الوزير، أعلنت دو فريج "خطوات إيجابية تحمل معها للمستقبل مشاريع ثقافية واعدة. في وقتٍ أصبح فيه الأمل والإبداع أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، نحتفل اليوم بشراكة تجمع بين مؤسستَين ثقافيّتيَن دوليتَين لا تهدف الربح، يوحّدهما التزام مشترك قائم على التميّز الفنّي والإبداع والحوار الثقافي. نُعلن بالمناسبة حفل موسيقي – سينمائي تكريمًا لغابرييل يارد، نفتَتِحُ به المهرجانات".



وقالت هدى الخميس كانو: "نلتقي اليومَ بفَخْرٍ واعتزاز لنحتفي بما تمثّلُهُ مهرجانات بعلبك الدولية من مُنجَزٍ عبر السنين. مُتضامنينَ، نُجسِّدُ إيمانَنا وواجِبنا المُشترك، بضَرورة تكريم مهرجاناتِنا الثقافيّة، ومؤسساتنا الفنية وصُروحنا الحضاريّة. بعَراقة مهرجانات بعلبك، المُتجذّرة في كَيان لبنانَ وروحِ شعبِهِ، سنخاطب معاً العالم من جديد، ونحتفي بها في الذكرى السبعين لتأسيسها، مع فنانٍ كبير، لبنانــيّ الجُذور، عالميِّ الإبداع، غابرييل يارد، المؤلف الموسيقيّ الحائز على الأوسكار، وسيزار، والغولدن غلوب، والغرامي، والبافتا، وجائزة مهرجان أبوظبي، لأعمالِهِ العظيمة، وموسيقاهُ التصويرية لأكثر من 70 فيلمًا في السينما الفرنسية والأميركية".



وكانت مداخلة متلفزة مباشرة للفنان غابرييل يارد قال فيها: "إنّ تقديم أيّ فنّان لعرض في مهرجانات بعلبك الدولية يُعدّ حلمًا لأنّها، من أعرق المهرجانات في العالم، والأوّل في منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لي، كمؤلف موسيقي لبناني، فإنّ العزف في قلب تلك المعابد العريقة للمرّة الأولى هو فرح عظيم وشرف كبير! ورغم أنّ مصطلح "المقاومة الثقافية" قد يبدو مستهلكًا، إلا أنّه ينطبق تمامًا على مهرجانات بعلبك ومنظميه، الذين يُصرّون على الاحتفال بالذكرى السبعين، رغم كلّ الصعاب! وأخيرًا، فإنّ هذه الشراكة بين مؤسستَين كبيرتَين في خدمة الفنون والموسيقى، مهرجانات بعلبك ومهرجان أبوظبي، تبدو لي طبيعية تمامًا وتملأني فرحًا. وأحيّي حضور ومشاركة مهرجان أبوظبي في هذا الحفل، بشخص السيدة هدى الخميس كانو التي سبق لي أن تشرفت بلقائها والتعرّف إليه".
