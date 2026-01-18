هاني من برلين: إدارة المياه أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين

شدّد اللبناني الدكتور نزار هاني على أن الموارد المائية تشكّل العمود الفقري للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في ، معتبرًا أن ما يفرضه تغيّر المناخ من ضغوط غير مسبوقة يستدعي الانتقال الفوري نحو إدارة عادلة وفعّالة للمياه.

وجاء موقف هاني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالمي للأغذية والزراعةGFFA في ، حيث عرض التحديات التي تواجه الزراعة ، ورؤية الوزارة لتطوير منظومة إدارة المياه في ظل مناخ متقلب وارتفاع متسارع في كلفة الإنتاج.

تحوّل استراتيجي في إدارة المياه

وقال هاني إن الزراعة، بصفتها المستهلك الأكبر للموارد المائية، «باتت في قلب التحدي»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج طويل الأمد يقوم على:

• تحسين كفاءة استخدام المياه في الحقول

• نشر تقنيات الحديثة والذكية

• خفض الهدر في الإنتاج وسلاسل التوريد

• تعزيز الممارسات الزراعية الملائمة للتغير المناخي

وأضاف أن الإدارة المتكاملة للمياه لم تعد خيارًا تقنيًا أو إداريًا، بل «قضية وطنية واقتصادية أساسية تحدد مستقبل الإنتاج الزراعي وقدرة لبنان على حماية غذائه».

النكسس… صيغة

ودعا الوزير إلى تبني مقاربة التكامل بين المياه والغذاء والطاقة (WFE Nexus)، مع إدراج النظم الإيكولوجية ضمن التخطيط الزراعي، بوصفها رافعة أساسية للاستدامة والحد من مخاطر التغير المناخي.

وأوضح أن هذه المقاربة تشكّل أساسًا لبناء منظومات زراعية مرنة ومجتمعات ريفية قادرة على الصمود، وتفتح الباب أمام شراكات تنموية جديدة بين القطاعين العام والخاص.

تحية للمزارعين وشكر للشركاء الدوليين

وفي ختام كلمته، توجّه هاني بتحية تقدير للمزارعين اللبنانيين، واصفًا إياهم بأنهم «الركن الأساسي في حماية الأمن الغذائي رغم الظروف القاسية، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتقلب الأسواق العالمية».

كما شكر والمؤسسات الداعمة على استمرار شراكتهم مع لبنان، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تحويل القطاع الزراعي إلى رافعة للنمو والتنمية الريفية.

وختم قائلاً: «الزراعة في لبنان ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نبض الأرض والحياة، والدرع الذي يحمي الغذاء ويصون بقاء الناس في أرضهم».

