Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البعريني دعا إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والازدهار

Lebanon 24
18-01-2026 | 07:58
رحّب النائب وليد البعريني بالحراك العربي الذي شهده لبنان في الأيام الماضية، معتبرًا أنه "شكّل رافعة دعمٍ أساسيةً وحصنًا سياسيًا واقتصاديًا للبنان في مرحلةٍ دقيقة". وشدد على أن "المطلوب اليوم من اللبنانيين استكمال الخطوات السيادية اللازمة لطيّ صفحات الماضي القاتمة، والانطلاق نحو مرحلةٍ جديدةٍ عنوانها الاستقرار والازدهار".



وخلال استقبالاته في عكار، كشف البعريني تفاصيل لقائه مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، لافتًا إلى أن "اللقاء شدّد على ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وضبط الأمن في مختلف المناطق تشددًا لا يقبل التراخي، على أن يترافق ذلك حتمًا مع استكمال مسار الإصلاحات، بما يتيح للبنان النهوض من جديدٍ واستعادةَ موقعه وجهةً آمنةً للسياحة والاستثمار".



وأوضح أن "اللقاء تطرّق أيضًا إلى ملفاتٍ أساسية تتصل بمحافظة عكار، سواء لناحية دور الدولة اللبنانية أمنيًا ومؤسساتيًا، أو لناحية تفعيل حضورها عبر المشاريع والخدمات، وكان بحث في أوجه الدعم السعودي، ولا سيما الدفع باتجاه إطلاق العمل بمطار القليعات، وفتح مجالاتٍ جديدةٍ لتصريف الإنتاج الزراعي، فضلاً عن عدد من المشاريع الإنمائية التي من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز صمود أبناء عكار:.



ورأى أن "المرحلة الراهنة تفرض جهوزية أمنية عالية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطوراتٍ دقيقة وتداخلات خطرة"، مشددا على "تحصينَ الساحة الداخلية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أنشطة تمسّ بالأمن الوطني أو تجرّ البلاد إلى صراعاتٍ خارجية، يشكّل أولوية وطنية ثابتة تقع في صلب مسؤوليات الدولة وأجهزتها الشرعية".
مواضيع ذات صلة
البعريني: المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها عكار
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حجازي: نتجه إلى مرحلة جديدة مختلفة عنوانها الانفتاح والتلاقي والحوار من دون أي تخلي عن الثوابت
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: من شأن إلغاء قانون قيصر دعم الاستقرار والازدهار والتنمية بسوريا
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية: سنواصل دعمنا القوي للجهود المبذولة لإرساء الاستقرار والأمن والازدهار في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
أيضاً في لبنان
Lebanon24
15:12 | 2026-01-18
Lebanon24
14:30 | 2026-01-18
Lebanon24
14:23 | 2026-01-18
Lebanon24
14:18 | 2026-01-18
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18
Lebanon24
14:15 | 2026-01-18
