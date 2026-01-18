ريفي تابع مع سلام موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس

أعلن النائب في بيان انه "بنتيجة إجتماع نواب الذي عُقد أمس في حول الأبنية المتصدعة في المدينة وموضوع مياه نبع ، وبناءً لتكليف المجتمعين، أجريت إتصالاً برئيس الحكومة الدكتور ، ناقشت خلاله موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس" .





اضاف: "أبدى رئيس الحكومة إهتماماً خاصاً بهذه القضية، وقد تم الإتفاق على عقد اجتماع مع نواب المدينة والأجهزة المختصة الأسبوع المقبل في السرايا الحكومية، بعد عودته من الخارج. وقد أعطى توجيهاته لرئيس لتأمين، وبأسرع ما يمكن بيوت جاهزة للسكان القاطنين في الأبنية الأكثر تضرراً، وإعداد مشروع سكني لسكان بقية الأبنية المتضررة. وقد أشاد اللواء ونواب المدينة باهتمام دولة الرئيس شخصياً بهذا الموضوع المُلحّ وموضوع مياه وادي هاب وتأكيده على متابعة ملفات المدينة كافة" .

