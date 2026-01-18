تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ريفي تابع مع سلام موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس

Lebanon 24
18-01-2026 | 08:26
أعلن النائب أشرف ريفي في بيان انه "بنتيجة إجتماع نواب طرابلس الذي عُقد أمس في نقابة المهندسين حول الأبنية المتصدعة في المدينة وموضوع مياه نبع وادي هاب، وبناءً لتكليف المجتمعين، أجريت إتصالاً برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، ناقشت خلاله موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس" .


اضاف: "أبدى رئيس الحكومة إهتماماً خاصاً بهذه القضية، وقد تم الإتفاق على عقد اجتماع مع نواب المدينة والأجهزة المختصة الأسبوع المقبل في السرايا الحكومية،  بعد عودته من الخارج. وقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته لرئيس الهيئة العليا للإغاثة لتأمين، وبأسرع ما يمكن بيوت جاهزة للسكان القاطنين في الأبنية الأكثر تضرراً، وإعداد مشروع سكني لسكان بقية الأبنية المتضررة. وقد أشاد اللواء ريفي ونواب المدينة باهتمام دولة الرئيس شخصياً بهذا الموضوع المُلحّ وموضوع مياه وادي هاب وتأكيده على متابعة ملفات المدينة كافة" .
الهيئة العليا للإغاثة

نقابة المهندسين

دولة الرئيس

أشرف ريفي

نواف سلام

أشرف ريف

وادي هاب

