Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الثلاثاء... إتّحاد نقابات الأفران والمخابز سيُعلن موقفه الرسميّ بشأن ملف إجازات العمل للعمال

Lebanon 24
18-01-2026 | 09:20
يعقد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، مؤتمرا صحافيا، الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد ونقباء الأفران والمخابز في مختلف المناطق اللبنانية، في مكتب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في الحازمية.

وبحسب بيان، يأتي هذا المؤتمر في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف إجازات العمل، وبعد توقف إصدار الإقامات من قبل المديرية العامة للأمن العام منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي أدى إلى وضع غير قانوني لآلاف العمال في القطاعات الإنتاجية، حيث باتوا إما داخلين خلسة أو يحملون إقامات منتهية الصلاحية، ما يهدد استقرار المؤسسات ويعرضها لمخاطر قانونية جسيمة.

وخلال المؤتمر، سيعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، الموقف الرسمي للاتحاد من ملف إجازات العمل لعمال الأفران والمخابز، والخطوات التي ينوي الاتحاد اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة بما يحفظ حقوق العمال، ويصون استمرارية هذا القطاع الحيوي، ويمنع الانهيار القانوني والتنظيمي الحاصل.
 
 
 
لبنان

إقتصاد

المديرية العامة للأمن العام

المجلس التنفيذي للاتحاد

المديرية العامة للأمن

اتحاد نقابات الأفران

المديرية العامة

المجلس التنفيذي

مجلس التنفيذ

أعضاء المجلس

