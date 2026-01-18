الثلاثاء... إتّحاد نقابات الأفران والمخابز سيُعلن موقفه الرسميّ بشأن ملف إجازات العمل للعمال

يعقد والمخابز في ، مؤتمرا صحافيا، الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل، بحضور أعضاء ونقباء الأفران والمخابز في مختلف المناطق ، في مكتب اتحاد نقابات الأفران والمخابز في .



وبحسب بيان، يأتي هذا المؤتمر في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف إجازات العمل، وبعد توقف إصدار الإقامات من قبل منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي أدى إلى وضع غير قانوني لآلاف العمال في القطاعات الإنتاجية، حيث باتوا إما داخلين خلسة أو يحملون إقامات منتهية الصلاحية، ما يهدد استقرار المؤسسات ويعرضها لمخاطر قانونية جسيمة.



وخلال المؤتمر، سيعلن نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ، الموقف الرسمي للاتحاد من ملف إجازات العمل لعمال الأفران والمخابز، والخطوات التي ينوي الاتحاد اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة بما يحفظ حقوق العمال، ويصون استمرارية هذا القطاع الحيوي، ويمنع الانهيار القانوني والتنظيمي الحاصل.

