رابطة المتعاقدين في التعليم الرسمي: لا إضراب الأسبوع المقبل

أكدت رئيسة المتعاقدين في الرسمي في بيان، ان "لا اضراب في المدارس الرسمية الثلثاء والأربعاء، فالإضراب سيكون في الثانويات والمهنيات، بينما المدارس الرسمية إن اقفلت فستكون مأخوذة رهينة من مدير أو مديرة المدرسة بغطاء من رابطة تتعدى على قرار اكثرية الاساتذة في المدارس".







وقالت في بيان: "إن اضراب روابط الادارات في القطاع العام مستمر وغير منقطع، وكنا أعلنا أننا مع الإضراب المفتوح الذي يحسم الأمر، بحيث لا عودة إلا بإقرار سلسلة رتب ورواتب تقر ب 37 ضعفا، مع اضافة المخصصات على اساس الراتب، الا ان روابط المعلمين رفضت السير مع روابط الادارات العام لانها تعلم استحالة الحصول على سلسلة رتب ورواتب عادلة من دون ضغط كبير، في حين انها تطمح لاضرابات متقطعة لقطف الزيادة الهزيلة التي تعمل الحكومة على اقرارها لتنسب هذه الزيادة لاضراب اليوم واليومين".







ودعت "الزملاء أساتذة الملاك الساعين لتحصيل حقوقهم، الرافضين للتعدي على حقوق المتعاقدين، إلى الوقوف وقفة حق والا سيكونون ممن يطبقون القول: اللهم نفسي".







وختمت: "مطلبنا كمتعاقدين واضح وثابت، الاضراب المفتوح يكون من أجل حل جذري لتأمين الاستقرار للمدرسة الرسمية والمعلمين والتلاميذ، عبر تثبيت الاساتذة المتعاقدين ومنحهم رواتب عادلة وضمانا صحيا وكافة مستحقاتهم المحرومين منها، وابسطها راتب شهري، إذ إنهم لم يحصلوا على اجورهم منذ أشهر، وحتى اليوم ريما كرامي لا تتطرق الى هذه الحقوق، لا بل تعتبرها خارج أولوياتها".

Advertisement