كرامي عرضت مع نظيرتها القطرية العلاقات التربوية

بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برنامج زيارتها إلى العاصمة ، ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح، واجتمعت بوزيرة التربية والتعليم العالي في قطر السيدة ، في حضور في قطر بلال قبلان، والإدارة والمستشارين في مكتب . وعرض الجانبان العلاقات التربوية والجامعية ونتائج الزيارات المتبادلة ومسودة مذكرة التفاهم بين الوزارتين التي بلغت مرحلة وضع اللمسات الخيرة على مضمونها من اجل توقيعها.







وعلى جدول أعمال الزيارة محطات ولقاءات متعددة للأيام المقبلة.







وقد وجّهت الوزيرة كرامي تحية شكر وتقدير للوزيرة الخاطر وفريق عملها، على حفاوة الاستقبال والعناية بالحاجات التربوية للبنان.

