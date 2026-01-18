عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ

علّقت صفحة "Solar System Geometry Survey - ssgeos" على الهزّة الأرضيّة التي ضربت اليوم، وتحديداً منطقة اللبوة في قضاء ، والتي شعر بها مواطنون في والهرمل.

وقالت الصفحة عبر " ": "زلزال بقوّة 3.4 على مقياس ريختر في - ".

وأضافت: "هذه علامات على تزايد الضغط في المنطقة".

أما العالم الهولنديّ هوغربيتس، فأعاد نشر صورة موقع الهزّة الأرضيّة التي نشرتها صفحة "ssgeos"، عبر حسابه على "فيسبوك".





