Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

مطر يدعو الدولة إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة السجون

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:34
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "ان الأخبار عن عملية انتحار بسجن رومية واضراب عن الطعام في سجن القبة، فضلاً عن حالة السجون الكارثية في لبنان، تستدعي دعوة أخيرة للدولة ممثلة بكل جهاتها، والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لوضع هذا الملف على طاولة البحث الاستثنائي العاجل، قبل الوصول إلى الأسوأ. خلال السنوات الماضية، لم نشهد تطبيقاً للوعود بتسريع المحاكمات ولم نشهد جديداً في قانون العفو العام والذي يجب أن يشمل الإسلاميين حكماً، ولا نرى اعتمادات اضافية لواقع من هم في السجون. من جهتنا سنفتح باب التواصل لايجاد حلول وأساليب ضغط ديمقراطية... لأن الاستهتار بحياة الناس جريمة يجب أن يُحاسب عليها كل معني بالسجون". 
قانون العفو العام

قانون العفو

إيهاب مطر

سجن رومية

ديمقراطي

الإسلام

إسلامي

لبنان

