مطر يدعو الدولة إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة السجون

كتب النائب عبر منصة "اكس": "ان الأخبار عن عملية انتحار بسجن رومية واضراب عن الطعام في سجن ، فضلاً عن حالة السجون الكارثية في ، تستدعي دعوة أخيرة للدولة ممثلة بكل جهاتها، والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لوضع هذا الملف على طاولة البحث الاستثنائي العاجل، قبل الوصول إلى الأسوأ. خلال السنوات الماضية، لم نشهد تطبيقاً للوعود بتسريع المحاكمات ولم نشهد جديداً في والذي يجب أن يشمل الإسلاميين حكماً، ولا نرى اعتمادات اضافية لواقع من هم في السجون. من جهتنا سنفتح باب التواصل لايجاد حلول وأساليب ضغط ديمقراطية... لأن الاستهتار بحياة الناس جريمة يجب أن يُحاسب عليها كل معني بالسجون".

Advertisement