تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حادثة مأساوية في حارة حريك.. أنهى حياته على شرفة منزله
Lebanon 24
18-01-2026
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم صاحب “ستوديو حيدر”، على إنهاء حياته مستخدماً سلاحاً من نوع بومب أكشن، وذلك على شرفة منزله، في منطقة
شارع الشورى
في حارة حريك، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً، وبدأت التحقيقات اللازمة تمهيداً لنقل الجثة ومعاينة موقع الحادث.
ولا تزال دوافع الحادثة مجهولة حتى الساعة، في ظلّ حالة حزن كبيرة تسود المنطقة، نظراً لما كان يتمتّع به الراحل من سمعة طيبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعميم أوصاف جثّة شاب قضى متأثرًا بإصابته بإطلاق نار في حارة حريك
Lebanon 24
تعميم أوصاف جثّة شاب قضى متأثرًا بإصابته بإطلاق نار في حارة حريك
18/01/2026 22:47:11
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني يواصل إخماد حريق حارة حريك
Lebanon 24
الدفاع المدني يواصل إخماد حريق حارة حريك
18/01/2026 22:47:11
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة إدانات بعد غارة حارة حريك
Lebanon 24
سلسلة إدانات بعد غارة حارة حريك
18/01/2026 22:47:11
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شهداء و28 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة على حارة حريك
Lebanon 24
5 شهداء و28 جريحاً في الغارة الإسرائيليّة على حارة حريك
18/01/2026 22:47:11
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شارع الشورى
لبنان 24
الشورى
لبنان
حيدر
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بهاء الحريري: ما هو آتٍ أعظم
Lebanon 24
بهاء الحريري: ما هو آتٍ أعظم
15:12 | 2026-01-18
18/01/2026 03:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي لـ "حزب الله": بدنا نروق
Lebanon 24
ادرعي لـ "حزب الله": بدنا نروق
14:30 | 2026-01-18
18/01/2026 02:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة من برلين: المياه والحصاد مستقبلنا المشترك
Lebanon 24
وزير الزراعة من برلين: المياه والحصاد مستقبلنا المشترك
14:23 | 2026-01-18
18/01/2026 02:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نديم الجميل من الدامور: لن ننسى من ضحّى وساهم في منع تغيير وجه لبنان وهويته
Lebanon 24
نديم الجميل من الدامور: لن ننسى من ضحّى وساهم في منع تغيير وجه لبنان وهويته
14:18 | 2026-01-18
18/01/2026 02:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:12 | 2026-01-18
بهاء الحريري: ما هو آتٍ أعظم
14:30 | 2026-01-18
ادرعي لـ "حزب الله": بدنا نروق
14:23 | 2026-01-18
وزير الزراعة من برلين: المياه والحصاد مستقبلنا المشترك
14:18 | 2026-01-18
نديم الجميل من الدامور: لن ننسى من ضحّى وساهم في منع تغيير وجه لبنان وهويته
14:17 | 2026-01-18
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:15 | 2026-01-18
احتجاجاً على انقطاع المياه في طرابلس.. اعتصام أمام مصلحة المياه
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24