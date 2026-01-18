حادثة مأساوية في حارة حريك.. أنهى حياته على شرفة منزله

أقدم صاحب “ستوديو حيدر”، على إنهاء حياته مستخدماً سلاحاً من نوع بومب أكشن، وذلك على شرفة منزله، في منطقة في حارة حريك، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً، وبدأت التحقيقات اللازمة تمهيداً لنقل الجثة ومعاينة موقع الحادث.ولا تزال دوافع الحادثة مجهولة حتى الساعة، في ظلّ حالة حزن كبيرة تسود المنطقة، نظراً لما كان يتمتّع به الراحل من سمعة طيبة.