Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حادثة مأساوية في حارة حريك.. أنهى حياته على شرفة منزله

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:59
أقدم صاحب “ستوديو حيدر”، على إنهاء حياته مستخدماً سلاحاً من نوع بومب أكشن، وذلك على شرفة منزله، في منطقة شارع الشورى في حارة حريك، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً، وبدأت التحقيقات اللازمة تمهيداً لنقل الجثة ومعاينة موقع الحادث.
ولا تزال دوافع الحادثة مجهولة حتى الساعة، في ظلّ حالة حزن كبيرة تسود المنطقة، نظراً لما كان يتمتّع به الراحل من سمعة طيبة.
 
