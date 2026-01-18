تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سجن رومية يقترب من "نقطة الانفجار".. أمراض واضطرابات وحالات انتحار

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
18-01-2026 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1470303-639043639981364493.webp
Doc-P-1470303-639043639981364493.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وفيات، انتحار، اضطربات، أمراض، وأمور غير اعتيادية يشهدها سجن رومية "المنسي".. عبارة لم تعد توصيفاً عابراً، بل صارت عنواناً ثابتاً لأزمة تتقدم بصمت داخل أكبر سجن في لبنان. فما يحصل خلف الجدران لا يمكن اختزاله بحادثة واحدة، لأن الحوادث باتت نتيجة طبيعية لواقع يضغط على الإنسان والقانون والأمن في آنٍ واحد. فالحادثة الأخيرة جاءت قاسية. السجين "ع.ق" البالغ من العمر 36 عاماً أنهى حياته داخل سجن رومية، بحسب "لجنة أهالي السجناء". وتقول اللجنة إن السبب يرتبط بعدم محاكمته، مشيرة إلى أنه أمضى 61 شهراً في السجن. ومن دون الدخول في تفاصيل مؤذية، فإن مجرد هذا الرقم يكفي لطرح السؤال الأكبر، كيف تحوّل التوقيف من إجراء احتياطي إلى سنوات انتظار، وكيف أصبح السجن مكاناً لتعليق المصائر بدل أن يكون محطة مؤقتة قبل حكم القضاء.

المشكلة في رومية ليست فقط في الاكتظاظ، رغم أنه في قلب الأزمة. الاكتظاظ هنا ليس رقماً على ورق، بل سلسلة آثار تبدأ من أبسط تفاصيل الحياة اليومية داخل الزنازين، وصولاً إلى اكثر الملفات الأمنية والصحية تعقيدا . فعندما يُحشر عدد كبير في مساحة محدودة، تتحول أي شرارة إلى توتر، وأي مرض إلى خطر انتشار، وأي تأخير في قرار قضائي إلى قنبلة نفسية موقوتة، تماما كما حدث مؤخرا. اللافت أن سجن رومية يعيش مفارقة قاسية. الدولة التي تُعلن مراراً أن السجن تحت سيطرتها، تجد نفسها أمام واقع لا يرحم. فالتوقيفات تتزايد، والمحاكمات تتباطأ، والإمكانات محدودة، والنتيجة بيئة مغلقة تفتقد إلى الحد الأدنى من القدرة على امتصاص الأزمات. المشكلة هنا ليست "داخل السجن فقط"، بل في السلسلة التي تقود إليه، من لحظة التوقيف وصولاً إلى لحظة الحكم الغائبة.
في هذا السياق، يقول مصدر قضائي لـ"لبنان24" إن "جوهر الأزمة أن التوقيف الاحتياطي خرج عن كونه استثناءً، وبات يتحول لدى كثيرين إلى إقامة طويلة، ومع الوقت يصبح الضغط النفسي عاملاً أساسياً في تفاقم الأوضاع داخل السجن". ويضيف أن "التأخير في البت بالملفات لا ينعكس على السجين وحده، بل على كامل المناخ داخل سجن رومية، لأن التوتر ينتقل ويتوسع في مكان مكتظ". ويختم المصدر بالقول إن "المسار القضائي حين يصبح بطيئا، يتحول السجن إلى مساحة انتظار قاسية بدل أن يبقى إطاراً مؤقتاً".

"العدالة البطيئة" ليست وحدها في المشهد. هناك أيضاً البعد الصحي الذي يزداد خطورة في بيئة مكتظة. الأمراض في أي مكان مغلق لا تبقى فردية بسهولة، والرعاية الصحية تصبح أكثر تعقيداً حين يتضخم العدد وتضعف القدرة على التنظيم والمتابعة. والأخطر أن رومية لا يهدد الداخل فقط. عندما يتفاقم الضغط داخل مؤسسة مغلقة بهذا الحجم، فإن ارتداداته لا تبقى محصورة خلف الأسوار، وهذا ما يحذّر منه مصدر أمني، قائلا:" أي انفلات أو توتر واسع أو تدهور صحي حاد، يعني أزمة أمنية واجتماعية تمتد خارج السجن، وتضع الدولة أمام اختبار لا تحبذه. لهذا، بات "فتح ملف رومية" ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لإطفاء نار تتوسع تدريجياً".
هنا، يبرز سؤال محوري. لماذا تتكرر الانذارات ولا تتغير المعادلة؟ لماذا يبقى سجن رومية عنواناً دائماً للأزمة بدل أن يكون ملفاً يُعالَج بخطوات واضحة؟ جزء من الإجابة يرتبط بأن حلول السجون ليست قراراً واحداً، بل شبكة قرارات. القضاء يحتاج تسريعاً، المحاكم تحتاج قدرة على الحسم، التوقيفات تحتاج ضوابط أكثر صرامة، وإدارة السجن تحتاج إمكانات لتنظيم واقع لا يمكن ضبطه بالحد الأدنى فقط.
المصدر القضائي نفسه يشير إلى أن "أي معالجة جدية يجب أن تبدأ بتخفيف الضغط عبر تسريع المحاكمات والبت بالملفات، لأن إبقاء الناس سنوات في التوقيف يتسبب بأزمة داخل السجن مهما كانت الإجراءات الأخرى". ويضيف أن "المطلوب مقاربة تمنع تراكم التوقيفات بهذا الشكل، وإلا سنبقى ندور في الحلقة نفسها".
في المحصلة، حادثة انتحار "ع.ق" ليست "خبر يوم". هي إنذار جديد من داخل سجن يعيش على حافة الانفجار، ويقول للبنانيين إن المشكلة ليست فقط في زنزانة، بل في منظومة جعلت الوقت يتآكل داخل القضاء، حتى صار ينتج غضباً وألماً واضطراباً داخل السجون.
سجن رومية اليوم ليس ملفاً مؤجلاً، بل أزمة قائمة، وكل يوم يمرّ بلا حلول يعمّق الخطر ويجعل العناوين المقبلة أثقل.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
في رومية... إنتحار سجين
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة داخل "سجن رومية".. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هو من طرابلس.. وفاة عشريني في سجن روميه
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يقترب من إطلاق ميزة "مسودات الحالة" المنتظرة
lebanon 24
Lebanon24
18/01/2026 22:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

سجن رومية

الدولة ال

جون ليس

لبنان24

جون لي

القضاء

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:04 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:12 | 2026-01-18
Lebanon24
14:30 | 2026-01-18
Lebanon24
14:23 | 2026-01-18
Lebanon24
14:18 | 2026-01-18
Lebanon24
14:17 | 2026-01-18
Lebanon24
14:15 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24