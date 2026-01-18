قطاع النقابات في تيار المستقبل: ندعم تحرك موظفي القطاع العام

أكد قطاع في " "، دعمه "الكامل لتحرّك موظفي وروابط الأساتذة والمعلمين"، مؤكداً "ضرورة التكاتف والتضامن من أجل تحقيق المطالب المحقّة".

ودعا القطاع في بيان الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل على تحسين الرواتب والأجور"، معتبراً أنّ الوضع الذي وصل إليه القطاع العام "لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل في إقرار الزيادات المستحقّة، لا سيما في ما يتعلّق بالرواتب وملحقاتها وتعويضات نهاية الخدمة".

وأشار البيان إلى أنّ "هذه الصرخة تشكّل تحذيراً أخيراً قبل الوصول إلى انفجار اجتماعي قد يطال مختلف شرائح القطاع العام، من موظفين وعمال ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين".

وختم قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل بالتأكيد على وقوفه "الدائم إلى جانب العمال في مختلف القطاعات، دعماً لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستشفائية، بما يعيد للقطاع العام دوره الطبيعي".