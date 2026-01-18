العودة إلى العمل من المنزل بسبب انتشار الفيروسات

أفادت معلومات " ٢٤" بأن عدداً من الشركات عاد لاعتماد نظام العمل من المنزل، وذلك في ظلّ ازدياد انتشار الفيروسات الموسمية، ولا سيّما H3N2، كإجراء احترازي يهدف إلى الحدّ من العدوى وحماية الموظفين.



وتأتي هذه الخطوة في ظلّ مخاوف صحية متصاعدة، وحرص المؤسسات على تفادي أي تفشٍّ واسع قد يؤثر على سير العمل.

Advertisement