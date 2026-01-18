احتجاجاً على انقطاع المياه في طرابلس.. اعتصام أمام مصلحة المياه

اعتصم أهالي وشباب في في ، وأمام مبنى للاعتصام احتجاجاً على تقنين المياه المجحف من قبل مياه ، مطالبين بتوزيع عادل لجميع مناطق المدينة، بحسب ما افادت مندوبة " ".ويأتي هذا التحرك بعد أيام من انقطاع المياه عن عدد كبير من أحياء طرابلس، ما أثار استياء واسعاً بين السكان.