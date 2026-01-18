وزير الدفاع في قطر للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري

وصل الوطني ميشال منسى، على رأس وفدٍ عسكري، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، للمشاركة في معرض الدولي للدفاع البحري (DIMDEX 2026)، الذي يُقام برعاية أمير دولة قطر والقائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرّر أن يَعقد اللواء منسى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في دولة قطر، من بينهم نائب لشؤون الدفاع الشيخ بن آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ودعم .