توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل

شوهد أحد النواب يتناول الغداء برفقة زوجته في أحد مطاعم منطقة الكسليك، قبل أن يتحوّل اللقاء الهادئ إلى نقاش حاد بين الطرفين، وفق ما أفاد شهود .



وبحسب المعلومات، ارتفعت حدّة التوتر إلى حدّ اضطرار النائب إلى إنهاء الغداء سريعاً ومغادرة المكان من دون إكمال الوجبة، ما لفت انتباه روّاد المطعم.



الحادثة بقيت في إطار شخصي، لكنها لم تمرّ من دون أن تُلاحظ في أحد أكثر الأماكن ارتياداً في المنطقة.

