لبنان

نادي قضاة لبنان: قانون القضاء الجديد يخالف الدستور.. وندعو النواب للطعن به

Lebanon 24
19-01-2026 | 03:27
أصدر نادي قضاة لبنان بياناً عقب نشر القانون رقم 36 المتعلق بـ "تنظيم القضاء العدلي" في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، أعاد فيه التذكير بمواقفه وملاحظاته المعلنة سابقاً حول هذا الملف.

وعبّر النادي عن أسفه لأن القانون لم يأتِ على قدر التطلعات ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، مؤكداً أنه يتضمن أحكاماً تخالف مبادئ دستورية أساسية كان النادي قد نبّه إليها في وقت سابق بشكل مفصل.

وتوجّه النادي بالدعوة إلى الجهات المخوّلة قانوناً بالطعن بدستورية القوانين، وتحديداً النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، للتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، وذلك استناداً إلى الملاحظات الجوهرية التي نشرها النادي، حفاظاً على الدستور واستقلالية السلطة القضائية.
القضاء المصري يوقف إجراءات انتخابات نادي القضاة مؤقتاً
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جبران باسيل من مجلس النواب: اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القومي: قانون الانتظام المالي مخالف للدستور ويهدد حقوق المودعين
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"ناضل ورفع الصوت حتى الرمق الاخير".. "نادي قضاة لبنان" نعى خالد زودة
lebanon 24
Lebanon24
19/01/2026 18:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24

