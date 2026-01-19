تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الجامعة اللبنانية الأميركية تطلق "أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني"

Lebanon 24
19-01-2026 | 04:10
أعلنت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) تعديل تسمية "مركز التراث اللبناني" ليصبح "أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني"، اعتباراً من مطلع عام 2026، وذلك إثر هبة قدمها الدكتور فيليب سالم لدعم أنشطة المركز البحثية والمنشورة.

وأوضح بيان الجامعة أن الأكاديميا ستستمر تحت إدارة الشاعر هنري زغيب، الذي أسس المركز قبل 24 عاماً. وتهدف هذه الخطوة إلى منح التراث بعداً أكاديمياً وطنياً يربط بين الأبحاث العلمية والفكر الوطني للدكتور سالم، الذي عرف بدفاعه عن "رسالة لبنان" ومكانته الحضارية.

من جهته، أكد الدكتور فيليب سالم أن هدفه من دعم الأكاديميا هو جعلها "واحة معرفية" توثق تاريخ لبنان وحضارته، لتعزيز اعتزاز اللبنانيين بهويتهم ووطنهم.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24