الجامعة اللبنانية الأميركية تطلق "أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني"

أعلنت (LAU) تعديل تسمية " اللبناني" ليصبح "أكاديميا فيليب سالم للتراث اللبناني"، اعتباراً من مطلع عام 2026، وذلك إثر هبة قدمها الدكتور فيليب سالم لدعم أنشطة المركز البحثية والمنشورة.



وأوضح بيان الجامعة أن الأكاديميا ستستمر تحت إدارة الشاعر هنري ، الذي أسس المركز قبل 24 عاماً. وتهدف هذه الخطوة إلى منح التراث بعداً أكاديمياً وطنياً يربط بين الأبحاث العلمية والفكر الوطني للدكتور سالم، الذي عرف بدفاعه عن "رسالة " ومكانته الحضارية.



، أكد الدكتور فيليب سالم أن هدفه من دعم الأكاديميا هو جعلها "واحة معرفية" توثق تاريخ لبنان وحضارته، لتعزيز اعتزاز اللبنانيين بهويتهم ووطنهم.

